Οι τοξικοί γονείς μπορεί να εκδηλώνουν υπερβολικό έλεγχο, συνεχή κριτική, συναισθηματική χειραγώγηση ή έλλειψη σεβασμού στα όρια του παιδιού.

Οι τοξικοί γονείς επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, κατάσταση που ακολουθεί το άτομο και όταν μεγαλώσει.

Η τοξικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα κακή πρόθεση. Συχνά πηγάζει από άλυτα προσωπικά τραύματα, φόβους ή λανθασμένα πρότυπα ανατροφής που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Οι τοξικοί γονείς μπορεί να εκδηλώνουν υπερβολικό έλεγχο, συνεχή κριτική, συναισθηματική χειραγώγηση ή έλλειψη σεβασμού στα όρια του παιδιού. Σε κάποιες περιπτώσεις, υποτιμούν τα συναισθήματα του παιδιού, ακυρώνουν τις ανάγκες του ή το κάνουν να αισθάνεται ενοχές όταν προσπαθεί να αποκτήσει αυτονομία. Άλλες φορές, η τοξικότητα εμφανίζεται μέσα από υπερπροστασία ή υπερβολικές απαιτήσεις για επιτυχία.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας σχέσης μπορεί να είναι σοβαρές και να συνεχίζονται και στην ενήλικη ζωή. Τα παιδιά τοξικών γονέων συχνά αντιμετωπίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων ή προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Πολλοί ενήλικες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι φυσιολογική, επειδή μεγάλωσαν θεωρώντας τη δεδομένη.

Η αναγνώριση της τοξικότητας είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς την αλλαγή. Η θέσπιση υγιών ορίων, η συναισθηματική αποστασιοποίηση όταν χρειάζεται και η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας μπορούν να συμβάλουν στη θεραπεία των πληγών. Παρότι οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να προστατεύει την ψυχική του υγεία και να χτίζει υγιείς σχέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πολλοί γονείς μεγάλωσαν σε μια εποχή που η συναισθηματική νοημοσύνη και η ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με τα συναισθήματα ήταν σε μεγάλο βαθμό ανήκουστα», λέει η Jones, συγγραφέας και διαπιστευμένο μέλος της Βρετανικής Ένωσης Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, στο Metro.

«Όταν χρησιμοποιούμε ψυχολογικούς όρους που άλλοι δεν καταλαβαίνουν, μπορεί να ακούγονται επικριτικοί και αυτό πυροδοτεί αμυντική στάση αντί για αυτοκριτική και λογοδοσία».

Εξηγεί ότι οι φράσεις θεραπείας δεν μπορούν απλώς να χρησιμοποιούνται, πρέπει να μεταφράζονται για να έχουν το σωστό νόημα.

«Η μετάφραση είναι η ικανότητα έκφρασης θεραπευτικής διορατικότητας με τρόπο που οι άλλοι μπορούν να κατανοήσουν, να ταυτιστούν και ίσως επίσης να μάθουν να αξιολογούν τις δικές τους συμπεριφορές και τομείς ανάπτυξης. Ο στόχος δεν είναι να φιμώσεις τον εαυτό σου αλλά να ακουστείς».

Τέσσερις λοιπόν, φράσεις που δεν πρέπει να λέγονται στους τοξικούς γονείς, είναι:

«Προστατεύω την ηρεμία μου»: Αντίθετα, δοκιμάστε το «Χρειάζομαι λίγο χρόνο να ηρεμήσω, μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα;».

«Είστε συναισθηματικά ανώριμοι»: Αντίθετα, δοκιμάστε το «Δυσκολεύομαι να μιλήσω για τα συναισθήματά μας μεταξύ μας. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική προσέγγιση;».

«Με εκμεταλλεύεστε»: Αντίθετα, δοκιμάστε το «Όταν τα συναισθήματά μου απορρίπτονται, νιώθω ότι δεν βλέπω τίποτα. Μπορώ να εξηγήσω τι εννοούσα;».

«Πρέπει να θέσω όρια»: Αντίθετα, δοκιμάστε το «Προσπαθώ να βρω ισορροπία στη ζωή μου για να υποστηρίξω την ευημερία μου, ελπίζω να καταλάβετε».

Πηγή Metro