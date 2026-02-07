Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η Alaskan Dream Cruises, μία από τις πιο αγαπητές μικρές εταιρείες κρουαζιέρας στην Αλάσκα, ανακοίνωσε αιφνίδια ότι διακόπτει αμέσως όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και ακυρώνει όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας με τίτλο «Heartfelt farewell», όπου αναφέρει ότι η εταιρεία έχει σταματήσει τη λειτουργία της και δεν θα πλεύσει ξανά.

Η Alaskan Dream Cruises, που εδρεύει στη Sitka, Αλάσκα, ιδρύθηκε το 2011 και ξεχώρισε για τις μικρές, προσωποποιημένες κρουαζιέρες της στην περιοχή της Southeast Alaska.

Με ένα στόλο από τέσσερα μικρά πλοία 40 έως 80 επιβατών, η εταιρεία προσέφερε ταξίδια 5 έως 8 νυχτών μέσα από τα στενά του Inside Passage, δίνοντας έμφαση σε εμπειρίες όπως παρατήρηση άγριας ζωής, πολιτιστικές επαφές με ιθαγενείς κοινότητες, πεζοπορίες και κανό.

Η απόφαση για το κλείσιμο έχει σοκάρει τον ταξιδιωτικό κλάδο και τους φίλους της τουριστικής εμπειρίας που προσέφερε.

Ο υπεύθυνος εκπρόσωπος τόνισε ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε άλλες δραστηριότητες του ομίλου Allen Marine, όπως ημερήσιες εκδρομές και υπηρεσίες ναυτιλίας, ως μέρος μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας για τα πλοία κρουαζιέρας δεν θα ανανεωθούν για την επερχόμενη σεζόν.

Οι επιβάτες που είχαν ήδη κάνει κρατήσεις για το 2026, έχουν λάβει ή αναμένεται να λάβουν οδηγίες για την επιστροφή των χρημάτων τους, ενώ οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν επίσης ενημερωθεί άμεσα.

Η απότομη αυτή απόφαση τερματίζει μία 15χρονη παρουσία στον χώρο των μικρών κρουαζιερών στην Αλάσκα, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά και μεγάλη ανησυχία στους ταξιδιώτες που σχεδίαζαν τα ταξίδια τους για την επόμενη χρονιά.

