Σε ομιλία του στο 1ο «The India-Eu Forum», επικεντρώθηκε στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας και στο ρόλο της Ινδίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στο 1ο «The India-Eu Forum» στο Νέο Δελχί, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή άμυνα και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ινδία στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας.

Αυτό αναφέρει ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ. Ο Έλληνας υπουργός συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες από το 1ο «The India-Eu Forum» στο Νέο Δελχί. Ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία έως και την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

{https://x.com/nikosdendias/status/2020034789496009138}