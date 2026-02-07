Θα πάει χαμένη η ευκαιρία; Και ποιες διατάξεις μπορεί να προταθούν;

Η υποβολή μιας πρότασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ώστε να μπορεί να συζητηθεί στην επόμενη Βουλή απαιτεί την ψήφο τουλάχιστον πενήντα βουλευτών.

Τον αριθμό αυτό τον διαθέτει μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαθέτουν τον αριθμό αυτό και για να καταθέσουν μια πρόταση για άλλα άρθρα από αυτά που προτείνει ο πρωθυπουργός θα πρέπει να συνεργαστούν. Μπορούν βεβαίως να καταθέσουν δημοσίως τις θέσεις τους αλλά, επαναλαμβάνουμε, σε μια τέτοια περίπτωση τα μόνα άρθρα που θα είναι αναθεωρητέα θα είναι αυτά που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

Ερώτημα που θέτει η στήλη:

Έχουν τη βούληση οι ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων να συνεργαστούν και να καταθέσουν στη Βουλή κοινή πρόταση και για άλλα άρθρα προς αναθεώρηση;

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυτή τη δυνατότητα, πολύ περισσότερο αν προστεθούν και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν δεχθεί μπορεί να το προσπαθήσουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εφόσον βρεθούν και ανεξάρτητοι βουλευτές.

Θα το πράξουν; Θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων;

Β.Σκ.