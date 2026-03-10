Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, διοργανώνουν αυτή την ώρα την ανοικτή εκδήλωση «Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Η εκδήλωση παραγματοποιείται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών (Αθηνάς 63), στις 18:00.
Ομιλητές:
- Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων
- Μαρία Ανδρούτσου, πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
- Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Συντονισμός: Βίκυ Κατεχάκη, Δημοσιογράφος
{https://www.youtube.com/live/FkF7MzS07CA}