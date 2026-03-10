Η εκδήλωση παραγματοποιείται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, διοργανώνουν αυτή την ώρα την ανοικτή εκδήλωση «Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η εκδήλωση παραγματοποιείται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών (Αθηνάς 63), στις 18:00.

Ομιλητές:

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

Μαρία Ανδρούτσου, πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Συντονισμός: Βίκυ Κατεχάκη, Δημοσιογράφος

{https://www.youtube.com/live/FkF7MzS07CA}