Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την άμεση παρουσία της Διοικήτριας στην Επιτροπή για να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τη στάση και τις ενέργειές της.

Αίτημα για την άμεση σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και την κατεπείγουσα κλήση της Διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα.

Το αίτημα υποβλήθηκε με αφορμή σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από δικαστική υπόθεση στο Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, η οποία αφορά κατηγορία για παράβαση καθήκοντος σε βάρος δύο ελεγκτών της ΕΑΔ, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένες καταγγελίες από συγγενείς των θυμάτων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους φέρεται να ζήτησε τη γνώμη της Διοικήτριας για το αν πρέπει να παρασταθεί στη δίκη υπέρ της κατηγορίας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η ίδια συμμετέχει ως μάρτυρας υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Επιπλέον, η κα. Ρογκάκου φέρεται να απάντησε ότι δεν επιθυμεί την παράσταση του Νομικού Συμβουλίου για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά των υπαλλήλων της.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν την άμεση παρουσία της Διοικήτριας στην Επιτροπή για να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τη στάση και τις ενέργειές της, καθώς και για το κατά πόσο διασφαλίζεται η προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως τονίζουν, πρόκειται για ζήτημα που αφορά τη θεσμική λειτουργία της Αρχής, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία απέναντι στη Βουλή και στην κοινωνία.