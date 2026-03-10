Το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από το μήνυμα που εστάλη μαζικά από το ΥΠΕΞ αποκάλυψε το Dnews με σημερινό του δημοσίευμα.

Εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών και την κυβέρνηση για την διαρροή προσωπικών δεδομένων μέσω της αποστολής ομαδικού ενημερωτικού μηνύματος από το ΥΠΕΞ προς 383 εγκλωβισμένους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που αποκάλυψε το Dnews, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Ρένα Δούρου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για «ένα σκάνδαλο που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των συμπατριωτών μας από το ΥΠΕΞ και μάλιστα από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία», και θέτει τα εξής ερωτήματα:

-Πώς προτίθεται να αντιδράσει άμεσα το Υπουργείο για να προστατεύσει τους συμπατριώτες μας που βλέπουν τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται, με δική του ευθύνη, φύλλο και φτερό και που βρίσκονται σήμερα, σε μια κρίσιμη συγκυρία, εκτεθειμένοι σε κίνδυνο;

-Πώς προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να συμβάλλει στον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό τους;

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να πράξει το αυτονόητο. Να αναλάβει άμεσα την ευθύνη, να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ορθά και θεσμικά, προστατεύοντας και όχι υπονομεύοντας την ασφάλεια των συμπολιτών μας που εμπιστεύθηκαν τις υπηρεσίες του. Αυτό τούτες τις ώρες είναι το ελάχιστο που οφείλει να πράξει», προσθέτει.