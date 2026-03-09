Ο μετεωρολόγος του STAR έδωσε την πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των επόμενων ημερών - Πότε θα πάρουμε πάλι ανά χειράς τις ομπρέλες.

Σε τροχιά άνοιξης ο καιρός της εβδομάδας σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά που «βλέπει» συνθήκες καλοκαιρίας και υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και και το προσεχές Σάββατο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν ενδεχομένως Πέμπτη και Παρασκευή όμως σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR τα φαινόμενα αυτά δεν θα μας ανησυχήσουν. Όμως η καλοκαιρία δεν θα κρατήσει για πολύ καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε σημαντική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες με τις βροχές να επιστρέφουν και μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Κολυδά η έλευσή τους αναμένεται από τη Δευτέρα προς την Τρίτη. Χαρακτηριστική δε η αναφορά του σε «αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχές»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο καιρός στη χώρα μας έως και το Σάββατο θα διατηρηθεί γενικά ήπιος και ανοιξιάτικος. Την Τρίτη και την Τετάρτη επικρατεί κατά κανόνα αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός παραμένει κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βορειοδυτικά. Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγους όμβρους κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων. Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχές φαίνεται να εμφανίζονται στη χώρα μας από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας.

{https://x.com/KolydasT/status/2031034577989316874}