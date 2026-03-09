Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για ανοιξιάτικο καιρό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πού θα δούμε βροχές την Τετάρτη.

Σε ανοιξιάτικες συνθήκες θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο διήμερο (Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Μαρτίου) με τις βροχές σε τοπικό επίπεδο να κάνουν την εμφάνισή τους την Τετάρτη χωρίς όμως κάποια αξιόλογη έκταση και ένταση.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του αναφέρεται σε καλές καιρικές συνθήκες πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Όπως σημειώνει μετά τις τοπικές βροχές της Τετάρτης «τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα σε στεριά και θάλασσα και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.» Ενώ ως προς την θερμοκρασία σημειώνει ότι ότι βασικό γνώρισμα αυτών των ημερών είναι ο πρωινός παγετός και η θερμοκρασία που θα χτυπήσει 19αρια στα νότια.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας Α-ΒΑ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, στις ανατολικές και νότιες περιοχές αναμένονται τοπικές νεφώσεις χωρίς βροχές και η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 17 και στα νότια τους 19 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για να σημειωθεί παγετός ακτινοβολίας ασθενούς έντασης.

Την Τετάρτη (11/3), στην ανατολική και τη νότια χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στη Ν. Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα σε στεριά και θάλασσα και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.