Ήπιος θα είναι ο καιρός μέχρι τις 16/3 σημειώνοντας όμως χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της χώρας.

Συννεφιασμένος θα είναι αύριο Κυριακή (8/3) ο καιρός με ήπια θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, χωρίς, ωστόσο, να σημειωθούν βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, οι συννεφιές θα εξασθενίσουν από τη Δευτέρα, οπότε και ξεκινάει η ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, θυμίζοντας άνοιξη, την ώρα, ωστόσο, που η θερμοκρασία θα είναι σχετικά χαμηλή, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κατά διαστήματα συνθήκες αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές βροχές ή μπόρες, όπως στις περιοχές του Ιονίου. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι εκτεταμένα σε όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα, αλλά θα παρουσιάζουν τοπικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, αναφέρεται και στην πορεία των ανέμων, οι οποίοι σε κάποιες περιοχές ενδέχεται να ενισχυθούν, από τη Δευτέρα, χωρίς όμως να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς μέχρι την Τετάρτη θα έχει εξασθενίσει ο βοριάς.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, τονίζει ότι δεν προβλέπονται μεγάλες μεταβολές, αλλά μικρές αυξομειώσεις που θα σχετίζονται με την εναλλαγή των καιρικών συστημάτων και τις ψυχρές αέριες μάζες.

