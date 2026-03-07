Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα της Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της θα παραταχθεί η Μονακό στον αγώνα με τη Σολέ, το βράδυ του Σαββάτου (7/3 στις 21:30).

«Ακόμα μία βόμβα στη Μονακό, η οποία παραμένει σε δύσκολη κατάσταση. Όπως αναφέρουν πολλά media και επιβεβαιώνει η Equipe, η ομάδα δεν θα έχει τον προπονητή της στον αποψινό αγώνα με την Σολέ. Αυτό μετά από ένα πολύ έντονο φινάλε στον αγώνα της EuroLeague, στον οποίο ο Σπανούλης δεν μίλησε στα media» αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

«Όπως και οι παίκτες, έτσι και ο Σπανούλης έχει υποφέρει από καθυστέρηση στην πληρωμή των μισθών του. Βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του τριετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει με την ομάδα» προσθέτει η Equipe.

Ο 43χρονος Έλληνας προπονητής έχει φτάσει στα όριά του, μιας και η Μονακό έχει τρομερά οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν, φυσικά, τους παίκτες.

Μόνο τυχαίες δεν είναι οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς της EuroLeague.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ, όλο και χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Δεν έφτανε η βαριά ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και το επεισόδιο που ακολούθησε ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο, ήρθε ένα ακόμη άσχημο νέο να «κλονίσει» περισσότερο τον οργανισμό του Πριγκιπάτου.

Ο Νίκολα Μίροτιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, που όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, είναι αρκετά σοβαρός και δεν αποκλείεται να τον αφήσει μακριά από τα παρκέ από 6-8 εβδομάδες μέχρι και 4 μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα μείνει με 10 παίκτες στο ρόστερ της ενόψει των υποχρεώσεων της στην Euroleague.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να μείνει στα… πιτς γι’ αρκετές εβδομάδες, χωρίς ν’ αποκλείεται το ενδεχόμενο να τελειώσει πρόωρα η σεζόν για τον ίδιο.