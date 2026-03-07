Οι ΗΠΑ πουλάνε 12.000 βόμβες στο Ισραήλ - Εκρήξεις στο Ντουμπάι και στο Μπαχρέιν

Ο πόλεμος μπαίνει στην 8ημέρα. Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μέχραμπαντ, το οποίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παράλληλα το Ισραήλ φέρεται να προειδοποίησε για εκκένωση τους κατοίκους περιοχές κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση Fordow.
Εκρήξεις στο Ντουμπάι και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα αναφέρουν τα διεθνή πρακτορεία.
Το Ιράν προειδοποιεί πως οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα «προσχωρήσει στην επιδρομή της Αμερικής και του Ισραήλ θα αποτελεί νόμιμο στόχο.
Εφιαλτικό το σκηνικό και στην αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο να οδεύει ολοταχώς στα 100 δολάρια.
Tο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνε 12.000 βόμβες BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πώληση δεν θα υποβληθεί για έγκριση από το Κογκρέσο, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικαλείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της επίθεσης στο Ιράν.
Η απόφαση επέτρεψε στην κυβέρνηση να παρακάμψει την τυπική διαδικασία αναθεώρησης της συμφωνίας από το Κογκρέσο, η οποία συνήθως διαρκεί αρκετές εβδομάδες, επικαλούμενη τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και την ανάγκη υποστήριξης των αμυντικών δυνατοτήτων ενός συμμάχου «εν μέσω αυξανόμενων περιφερειακών απειλών».
«Θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
{https://www.youtube.com/watch?v=tMvWwvzmtBE}
{https://www.youtube.com/watch?v=6f1hHoNOq_s}
LIVE
-
Φωτιά σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Βασόρα08:16:30
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ σε γραφεία και αποθήκες των αμερικανικών εταιρειών Halliburton και KBR στη Βασόρα, στο νότιο Ιράκ, μετά από επίθεση drone σε σύνθετο χώρο όπου εργάζονται υπάλληλοι ξένων πετρελαϊκών εταιρειών, όπως μετέδωσε το Reuters.
Η εταιρεία Halliburton επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNN:
«Όλο το προσωπικό μας έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλές. Αντιμετωπίζουμε ενεργά την κατάσταση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του Ιράκ, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες ασφαλείας και προστασίας.»
-
Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη08:14:09
Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.
Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.
Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.
Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά», δήλωσε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγραψε στο δίκτυό του το Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση». Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% σε μία εβδομάδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 2023. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) έκλεισε χθες στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν κάλεσε σήμερα το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και το προειδοποίησε να μην κάνει «λάθος εκτίμηση», τη στιγμή που η χώρα που αποτελεί στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων της Τεχεράνης.
«Τονίσαμε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής και εκφράσαμε την ελπίδα η ιρανική πλευρά να επιδείξει σύνεση και να αποφύγει οποιαδήποτε εκτίμηση» έγραψε ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ανάρτηση στο Χ ύστερα από συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.
Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
-
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ07:14:30
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, που πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
Νωρίτερα, υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.
-
Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης φλέγεται06:34:06
{https://x.com/SharqTv/status/2030076024675827751}
{https://x.com/Archer83Able/status/2030051650811936936}
-
Εκρήξεις στο Ντουμπάι και το Μπαχρέιν06:32:38
Εκρήξεις στο Ντουμπάι και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα αναφέρουν τα διεθνή πρακτορεία.
Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και μία στη Μανάμα, όπου ήχησαν και σειρήνες.
«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο X.
-
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πώληση στο Ισραήλ 12.000 βομβών06:32:11
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.