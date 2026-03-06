Συνάντηση του Τραμπ με CEO αμυντικών βιομηχανιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες θα τετραπλασιάσουν την παραγωγή συγκεκριμένων όπλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε «πολύ καλή» συνάντηση με τις «μεγαλύτερες εταιρείες» αμυντικού εξοπλισμού των ΗΠΑ, στην οποία συζητήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής.

«Συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή των όπλων “εξαιρετικής κλάσης”, καθώς θέλουμε να φτάσουμε, το ταχύτερο δυνατό, στα υψηλότερα επίπεδα ποσοτήτων», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Η επέκταση ξεκίνησε τρεις μήνες πριν από τη συνάντηση, τα εργοστάσια και η παραγωγή πολλών εξ αυτών των όπλων είναι ήδη σε εξέλιξη», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ έχουν «σχεδόν απεριόριστες» προμήθειες πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ είχε γίνει χρήση τους και στη Βενεζουέλα, παρόλα αυτά «αυξήσαμε τις παραγγελίες» και για αυτά.

Στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο συμμετείχαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon, ενώ συμφωνήθηκε νέα συζήτηση, σε δύο μήνες.

