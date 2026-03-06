Άρθρο του Πέδρο Σάντσεθ στον Economist, κατά του πολέμου στο Ιράν.

Αυτός ο πόλεμος είναι παράνομος, αποτελεί σημαντική απειλή για τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και αντίκειται στα συμφέροντα της ανθρωπότητας, τονίζει ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σε άρθρο του στον Economist.

Εν μέσω συνεχών επιθέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή η Ισπανία δεν επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει ένα μήνυμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Οι πραγματικοί σύμμαχοι οφείλουν ο ένας στον άλλο αμοιβαία υποστήριξη σε περιόδους δυσκολίας, όχι τυφλή υποταγή σε μια απερίσκεπτη πορεία».

«Ο πόλεμος δεν είναι η απάντηση», τονίζει. «Είναι αφελές να πιστεύεις ότι η Δημοκρατία και η σταθερότητα θα αναδυθούν από τις στάχτες. Η ιστορία έχει ήδη δοκιμάσει αυτή τη φόρμουλα και δεν έχει αποτέλεσμα», υπογραμμίζει.

Στο άρθρο, ο Ισπανός πρωθυπουργός κάνει αναφορά στον πόλεμο στο Ιράκ, που παρουσιάστηκε ως αποστολή για την εξάπλωση της Δημοκρατίας και της ειρήνης, αλλά πέτυχε το ακριβώς αντίθετο, τονίζει.

«Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια κατάσταση», συνεχίζει και υπογραμμίζει πως η θέση της κυβέρνησής του είναι: «Όχι στον πόλεμο. Όχι στη μονομερή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όχι στην επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Όχι στην άποψη πως τα προβλήματα του κόσμου μπορούν να επιλυθούν με βόμβες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σάντσεθ ξεκαθαρίζει πως αυτή η θέση δεν πηγάζει από μια αντιπάθεια προς την αμερικανική κυβέρνηση, ακόμη λιγότερο από μια συμπάθεια προς το βάναυσο καθεστώς του Ιράν. «Η θέση μας πηγάζει από το γεγονός ότι αυτός ο πόλεμος είναι παράνομος, αποτελεί σημαντική απειλή για τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και αντίκειται στα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Αυτό που ξέρουμε είναι πως το κόστος θα είναι τεράστιο και δεν θα βαρύνει μόνο τους αγιατολάχ. Οι Ιρανοί πολίτες θα υποφέρουν δυσανάλογα. Και ο υπόλοιπος κόσμος θα ακολουθήσει, με διατάραξη των μεταφορών, υψηλότερες τιμές, αυξημένη ανασφάλεια και μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα», προειδοποιεί.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να «συμβάλει στην αύξηση των κερδών των βιομηχανιών που σχετίζονται με τον στρατό και στην κάλυψη εγχώριων προβλημάτων και ανεπαρκειών σε ορισμένα μέρη», γράφει. Αλλά, «δεν θα συμβάλει στο να γίνει πιο ασφαλές το Ισραήλ, ή να προωθηθεί μια δίκαιη λύση για τη Γάζα. Δεν θα αποδυναμώσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε θα διευκολύνει την ειρήνη στην Ουκρανία. Δεν θα βοηθήσει στην εξάλειψη της φτώχειας στον Παγκόσμιο Νότο, ούτε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και σίγουρα δεν θα φέρει υψηλότερους μισθούς, ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες και καλύτερες ζωές στους πολίτες μας στην πατρίδα μας», συνεχίζει.

Για όλους αυτούς τους λόγους «αποφασίσαμε να μην δώσουμε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην επικράτειά μας για αυτή την επιχείρηση. Αυτό είναι δικαίωμά μας ως κυρίαρχη χώρα και πιθανότητα που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες», υπογραμμίζει. «Και είναι καθήκον μας ως μέλη του ΟΗΕ και σταθεροί υποστηρικτές του διεθνούς δικαίου. Οι πραγματικοί σύμμαχοι οφείλουν ο ένας στον άλλο αμοιβαία υποστήριξη σε περιόδους δυσκολίας, όχι τυφλή υποταγή σε μια απερίσκεπτη πορεία», διαμηνύει στην Ουάσινγκτον.

«Ο πόλεμος δεν είναι η απάντηση», τονίζει και κάνει αναφορά στις προσπάθειες αρκετών χωρών για αποκλιμάκωση, κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματία.

«Κάποιοι θα πουν ότι η φιλοδοξία μας είναι αφελής. Αλλά το πραγματικά αφελές είναι να πιστεύεις ότι μια κλιμακούμενη ανταλλαγή drones και πυραύλων, όπως αυτή που βλέπουμε, θα οδηγήσει σε κάτι καλό. Το αφελές είναι να πιστεύεις ότι η δημοκρατία και η σταθερότητα θα αναδυθούν από τις στάχτες. Η ιστορία έχει ήδη δοκιμάσει αυτή τη φόρμουλα και δεν έχει αποτέλεσμα», τονίζει ο Πέδρο Σάντσεθ.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2029989764435157433}

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.