Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν την Πέμπτη ότι χτυπήθηκε το αεροπλανοφόρο.

Το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» δεν χτυπήθηκε από ιρανικά drones, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος της Άμυνας.

Την Πέμπτη, ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν την πληροφορία πως το αμερικανικό αεροπλανοφόρο είχε χτυπηθεί από drones των Φρουρών της Επανάστασης. «Οι αναφορές δεν είναι αληθείς», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Πριν από μερικά 24ωρα, η Τεχεράνη είχε υποστηρίξει πως έπληξε το ίδιο αεροπλανοφόρο με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που επίσης διαψεύστηκε. «Ψέμα. Το Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν πλησίασαν καν», ανέφερε τότε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

{https://x.com/CENTCOM/status/2028124242273767557}

