Το εργαστήριο παρέχει τα εργαλεία για τον κυκλικό μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην πράξη.

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, το Piraeus Makerspace λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια ως το πρώτο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κυκλικής οικονομίας του Δήμου Πειραιά.

Η δομή προσφέρει στους ωφελούμενους -από τη σχολική κοινότητα και τους κατοίκους της γειτονιάς μέχρι την κοινότητα των δημιουργών (makers) όλης της πόλης- πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, το εργαστήριο παρέχει τα εργαλεία για τον κυκλικό μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην πράξη.

Το Piraeus Makerspace στεγάζεται στην περιοχή των Καμινίων, στο αμφιθέατρο του ιστορικού κτιρίου της πρώην ΣΚΥΠ (Σχολή Κλωστικής Υφαντικής Πλεκτικής), έναν χώρο που πλέον αποτελεί ζωντανό κύτταρο γνώσης καθώς συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το ΔΙΕΚ Πειραιά και το 2ο ΣAΕΚ Πειραιά. Το Piraeus Makerspace περιλαμβάνει παραδοσιακά εργαλεία κατεργασίας υλικών όπως το ξύλο και ταυτόχρονα περιέχει μια σειρά μηχανημάτων και εργαλείων, ψηφιακά ελεγχόμενων, όπως κοπτικά CNC, laser, 3D printers και ηλεκτρονικές ραπτομηχανές, με δυνατότητα επεξεργασίας ξύλου, μαλακών μετάλλων, υφάσματος, πλαστικών και χαρτιού, με σκοπό την εκ νέου δημιουργία προϊόντων ή την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κύκλοι εργαστηρίων του συνεχίζονται αδιάκοπα και αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Κυκλική οικονομία, ανακύκλωση και περιβάλλον

Κυκλική οικονομία και πόλη

Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα

Εργαστήρια κυκλικής οικονομίας σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού

Τι προσφέρει το Piraeus Makerspace στους εκπαιδευόμενους

Εκπαιδευτικές Δράσεις μαθητών, σπουδαστών, ενηλίκων.

Τεχνολογική Επιμόρφωση στη χρήση μηχανημάτων.

Ανοιχτές ημέρες κοινού για την κυκλική οικονομία και την έξυπνη επιχειρηματικότητα.

Δράσεις σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα.

Υποστήριξη ιδεών ώστε να γίνουν πράξη.

Το Piraeus Makerspace απευθύνεται σε όλες και όλους που επιθυμούν να ανασχεδιάσουν προϊόντα, με ένα βιώσιμο τρόπο, που αποσκοπεί κυρίως στην επαναχρησιμοποίηση υλικών. Είναι ανοιχτό σε άτομα οποιασδήποτε ειδίκευσης και μόρφωσης που επιθυμούν να πειραματιστούν σε μια νέα ιδέα. Διοργανώνονται τακτικά σεμινάρια εκπαίδευσης όλο το έτος για τα οποία πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, στέλνοντας mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:piraeusmakerspace @ gmail . com Ολα τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.Σας περιμένουμε!