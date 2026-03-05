Η Μαρίνα στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Μαρτίου, η Μαρίνα Δάκανη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες τη, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ερμηνεύτρια θυμήθηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τη συμμετοχή της στο μουσικό σόου Your Face Sounds Familiar, εξηγώντας πως ορισμένα σχόλια που είχαν ακουστεί για την ερμηνεία της την είχαν επηρεάσει ψυχολογικά.

Όπως εξήγησε είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια τόσο από τον χορογράφο της εκπομπής, όσο και από τον δάσκαλο φωνητικής: «Σε κάποια εκπομπή που ήταν ο κ. Φασουλής, με την Μαρία Μπεκατώρου που το παρουσίαζε, το Your Face Sounds Familiar, βάζουν το «Καλημέρα» και το μιμείται η Βαλέρια Κουρούπη. Και ο δάσκαλος φωνητικής είπε ότι είμαι φάλτσα, η χορογράφος είπε ότι κουνιόμουν σαν φάλαινα δεξιά και αριστερά και αυτά τα έλεγαν δημόσια σ’ αυτή την εκπομπή. Για την εμφάνιση μου, στην εκπομπή, αφού έχω γυρίσει από το βραβείο της Βουλγαρίας. Για την τότε εμφάνιση έλεγαν».

Η ίδια σε όσα αφηγήθηκε εστίασε στην αδικία και στα συναισθήματα που βίωσε λόγω των σχολιασμών: «Ακούω λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, στο YFSF ότι είμαι έτσι και είμαι γιουβέτσι. Με πιάνουν τα κλάματα και βάζει ο γιος μου μια φωτογραφία στο Facebook, «άφησε την παρκετέζα στο πλάι και κινείται σαν έτσι και τα λοιπά» έγραψε και σπάραξα στο κλάμα. Σπάραξα γιατί ήταν άδικο… Ήταν άδικο».

Κλείνοντας, τόνισε: «Πώς τα ‘φερε, όμως, η ζωή. Είναι φίλος μου ο Τζώνη Καλημέρης, ο οποίος ήταν διευθυντής τότε και τον πήρα τηλέφωνο. Έτσι και έτσι, του λέω, μετά από τόσα που έχουν γίνει στην καριέρα μου να ακούσω αυτό; Ότι είμαι φάλτσα, ότι είμαι στονάτη, ότι δεν είμαι στον ρυθμό; Ας με πουν ότι θέλουν αλλά όχι αυτό, που ‘χω δώσει τη ζωή μου. «Δες την εκπομπή την επόμενη φορά», μου είπε και στην επόμενη φορά, πράγματι, η Μαρία Μπεκατώρου ζήτησε συγνώμη».

