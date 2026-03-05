Ο Τρύφωνας Σαμαράς «έχασε» τη σκυλίτσα του, Νικόλ, μετά από πτώση στα παρασκήνια του J2US.

Μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να μοιραστεί ο Τρύφωνας Σαμαράς το απόγευμα της Πέμπτης 5 Μαρτίου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το θάνατο της σκυλίτσας του.

Ειδικότερα, το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» έγινε γνωστό πως το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά είχε τη ζωή του πέφτοντας από περίπου δύο μέτρα ύψος στα παρασκήνια του J2US.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής και όσα είχε αναφέρει η Κατερίνα Ζαρίφη, η σκυλίτσα, βρισκόταν μαζί του στις πρόβες της εκπομπής, ωστόσο κάποια στιγμή, έφυγε από το οπτικό του πεδίο. Όταν ο Τρύφωνας Σαμαράς άρχισε να ανησυχεί οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν πως η Νικόλ, έπεσε από σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαρίας.

Στην ανάρτηση που έκανε σήμερα ο ίδιος, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μερικές εικόνες της Νικόλ, γράφοντας στη λεζάντα του: «My Angel. Nicole RIP».

