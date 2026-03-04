Ασφαλής η Κύπρος, δήλωσε ο Δένδιας - «Έχουμε λάβει τα μέτρα μας για απόπειρα επίθεσης στην Ελλάδα».

Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για drones που είχαν στόχο τη Σούδα και καταρρίφθηκαν στην Κύπρο, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα μέτρα της για την περίπτωση απόπειρας επίθεσης και επιβεβαίωσε ότι οι Patriot έφτασαν στην Κάρπαθο. Εξάλλου, εξέφρασε την πεποίθηση πως η Κύπρος είναι ασφαλής.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αποστολής πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, για να συνοδεύουν τα εμπορικά, τόνισε πως δεν θα βάλει σε κίνδυνο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αν δεν προστατεύεται επαρκώς η ζωή τους.

«Νομίζω ότι η Κύπρος είναι ασφαλής. Η παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών μας, μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Οι δυνάμεις πήγαν για να προστατεύσουν το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από αυτή την κρίση», τόνισε σε άλλο σημείο.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες που ανέφερε σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δημοσιογράφους, πως δύο drones τα οποία αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν ως στόχο τη βάση στη Σούδα, ο Νίκος Δένδιας απάντησε: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, θεωρώ ότι θα την είχαμε. Βλέπουμε την τροχιά οποιουδήποτε πυραύλου ή συστήματος που ξεκινά είτε από τον Λίβανο, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κύπρο, είτε προς την ελληνική επικράτεια και δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο».

Ερωτηθείς αν οι Ιρανοί έχουν στρατηγική δυνατότητα να χτυπήσουν τη Σούδα ή κοντινές περιοχές, ο υπουργός δήλωσε: «Νομίζω όχι. Νομίζω ότι είναι στα όρια του απώτατου βεληνεκούς, αλλά πέρα από αυτό τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο».

«Η χώρα μας είναι προστατευμένη»

Έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα αεράμυνας στην Κρήτη και όχι μόνο, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας και συμπλήρωσε ότι το σύστημα των Patriot έφτασε στην Κάρπαθο. Επίσης, συνέχισε, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πλοία με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας. «Η χώρα μας είναι προστατευμένη», τόνισε.

Σε ερώτηση ποια είναι η απάντηση της χώρας αν υπάρξει απόπειρα χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος, αποκρίθηκε: «Έχουμε λάβει τα μέτρα μας σας διαβεβαιώ» και δεν θέλησε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρνήθηκε να εκτιμήσει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και πρόσθεσε: «Υποχρέωσή μας είναι να προστατεύσουμε την ελληνική επικράτεια, τους Έλληνες πολίτες και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και στον βαθμό που μπορούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η χώρα μας είναι φιλειρηνική και πάντα υπέρ του διαλόγου».

Δένδιας για «Κίμων»: Ξέρουν καλά το πλοίο τους

Ο Νίκος Δένδιας εξήγησε πως η φρεγάτα «Κίμων»- που εστάλη στην Κύπρο- δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στον στόλο, αλλά τόνισε ότι τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού «ξέρουν καλά το πλοίο τους».

«Αν επιχειρήσει μαζί με τον στόλο, έχει μια δυσκολία ώστε να συστήματα να συνομιλήσουν. Αυτό θα χρειαζόταν μήνες υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά στις έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα», εξήγησε και τόνισε ότι το πλοίο ως μονάδα είναι «απολύτως έτοιμο».

«Πρέπει να σταθμίσουμε τον κίνδυνο για το ΠΝ» για μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι προέχει η ασφάλεια του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενη συμμετοχής της Ελλάδας σε μια πολυεθνική δύναμη για την προστασία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε, αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ κοντά στο Ιράν, δεν είναι καθόλου απλό», τόνισε. «Δεν είμαι έτοιμος να βάλω τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού σε κίνδυνο, αν δεν είναι απολύτως υπολογισμένος και δεν προστατεύεται με επαρκή τρόπο η ζωή τους», ξεκαθάρισε.

Η Ελλάδα ήδη βρίσκεται, με τη φρεγάτα «Ύδρα», έξω από το Τζιμπουτί, για να προστατεύει τις οδούς επικοινωνίας, τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνόκτητης ναυτιλίας, σημείωσε. «Αν υπάρχει ευρωπαϊκή επιχείρηση θα το δούμε, αλλά πρέπει να σταθμίσουμε το ρίσκο και τον κίνδυνο για το Πολεμικό Ναυτικό», συμπλήρωσε.

