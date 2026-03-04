Η Formula 1 επιστρέφει. Πρεμιέρα Κυριακή 8 Μαρτίου στις 06:00 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Νέα εποχή. Νέα μονοθέσια. Νέα δεδομένα. Η Formula 1 δεν επιστρέφει απλώς… «Επιτίθεται»! Η σεζόν 2026 ξεκινά με υψηλές προσδοκίες, νέες τεχνολογικές προκλήσεις και την υπόσχεση για ένα Πρωτάθλημα που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια της ταχύτητας και της στρατηγικής.

Το 1ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, έρχεται την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 06:00 σε ζωντανή μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στη συναρπαστική πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου και το Σάββατο 7 Μαρτίου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης του 1 ου αγώνα του φετινού Πρωταθλήματος, από τα 24 γεμάτα ένταση και αδρεναλίνη ραντεβού της χρονιάς.

Η νέα εποχή στην Formula 1 είναι εδώ

Ποιος έκανε καλύτερη δουλειά; Ποιος διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την ανάκτηση ενέργειας; Ποιος οδηγός μπορεί να προσαρμόσει ιδανικά το στυλ του στις απαιτήσεις των μονοθεσίων της νέας γενιάς;

Ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην Αυστραλία και στο μητροπολιτικό πάρκο της Μελβούρνης για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026.

Το Albert Park Circuit φιλοξενεί τον 1 Ο αγώνα της χρονιάς από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου και η φετινή πρεμιέρα αποτελεί ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τεχνική επανάσταση στη σύγχρονη ιστορία του αθλήματος.

Το 2026 φέρνει την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών, με την υβριδική μηχανή να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών. Η νέα γενιά μονοθεσίων βασίζεται σε αναλογία ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα, αξιοποιώντας 100% βιώσιμα καύσιμα.

Τα μονοθέσια είναι πλέον ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και εξοπλισμένα με ενεργή αεροδυναμική, υποσχόμενα αμφίρροπες μάχες και περισσότερες προσπεράσεις στους δρόμους της Μελβούρνης.

Τα χρώματα στη σειρά εκκίνησης αλλάζουν, καθώς νέες δυνάμεις κάνουν την εμφάνισή τους.

Η Cadillac Formula 1 Team εισέρχεται στο Πρωτάθλημα ως η 11 η ομάδα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο έμπειρους οδηγούς. Οι Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας θα οδηγούν για την αμερικανική ομάδα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στους νέους ταλαντούχους οδηγούς που κάνουν το ντεμπούτο τους.

Η Audi πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση στη Formula 1 με μεγάλες προσδοκίες. Ο Όλιβερ Μπέαρμαν ξεκινά την πρώτη του πλήρη σεζόν με τη Haas F1 Team, ενώ ο Λίαμ Λώσον επιστρέφει σε μόνιμη θέση, έτοιμος να αποδείξει την αξία του. Μαζί του θα βρίσκεται ο πρωτάρης Άρβιντ Λίντμπλαντ.

{https://www.youtube.com/watch?v=eO5afMoFW9Y}

Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» επιστρέφει

Η εκπομπή «Formula 1 Show», με την προεπισκόπηση του Πρωταθλήματος, θα μεταδοθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 16:00, αποκλειστικά στο ANT1+. Το πρώτο «Formula 1 Show» της σεζόν είναι γεμάτο αποκλειστικότητες.

Πριν τα μονοθέσια βγουν στην πίστα, ζητήσαμε από οδηγούς και επικεφαλής ομάδων να «κοιτάξουν» σε μία κρυστάλλινη σφαίρα και να προβλέψουν τι θα φέρει η νέα σεζόν. Μεταξύ άλλων, στην κάμερα του ANT1 μιλούν οι Σαρλ Λεκλέρ, Φερνάντο Αλόνσο, Τζορτζ Ράσελ, Πιερ Γκασλί, Άλεξ Άλμπον και Φρεντ Βασέρ.

Ο επικεφαλής της F1 στην FIA, Νικόλας Τομπάζης, εξηγεί στον Πάνο Σεϊτανίδη τη διαδικασία εφαρμογής των νέων κανονισμών και τη συνεργασία που είχε η FIA με τις ομάδες τους προηγούμενους μήνες, ενώ ο Μάριο Ίσολα, λίγο πριν αποχωρήσει από τον ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή, αναλύει τι να περιμένουμε φέτος από τα ελαστικά.

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε συνέντευξη του τοπικού ήρωα Όσκαρ Πιάστρι, πλήρη ανάλυση των νέων τεχνικών κανονισμών, καθώς και πλούσιο ρεπορτάζ για όλα όσα αναμένεται να συμβούν στην Αυστραλία.

Παράλληλα, πρεμιέρα στο Albert Park Circuit κάνουν και οι δύο βασικοί υποστηρικτικοί θεσμοί:

Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Formula 2 και Formula 3, που θα αναδείξουν τα αστέρια του αύριο.

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ANT1+ θα ολοκληρωθεί, όπως πάντα, με τη μάχη από το συναρπαστικό Πρωτάθλημα NASCAR Cup Series.

Ο Τάιλερ Ρέντικ έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία που πέτυχε το «3 στα 3» στο ξεκίνημα της σεζόν (Daytona 500, Ambetter Health 400, EchoPark Automotive Grand Prix), οδηγώντας στα… ουράνια τον συνιδιοκτήτη της 23XI Racing, τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν. Επόμενος στόχος του είναι το «καρέ» νικών στον αγώνα των 500 χιλιομέτρων στο Phoenix Raceway, στην Αριζόνα.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου η εκπομπή «Formula 1 Show» θα ξεκινήσει στις 05:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει Post Race ως τις 08:45, με την ανάλυση του αγώνα. Στην παρουσίαση και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης, Μαρία Ανδρεάδη και Γιώργος Ανανίδας, ενώ ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει από τη θέση του οδηγού.

Όσα θα δούμε στο 1ο Grand Prix της χρονιάς

Το Grand Prix της Αυστραλία βρίσκεται στο πρόγραμμα από το 1985 και φέτος θα διεξαχθεί για 40η φορά. Το Albert Park Circuit φιλοξενεί τον αγώνα της Formula 1 από το 1996, ενώ προηγουμένως η διοργάνωση διεξαγόταν στην Αδελαΐδα, φέτος θα είναι η 29 η φορά που ο αγώνας πραγματοποιείται στη Μελβούρνη.

Η διαδρομή διέρχεται από δημόσιους δρόμους και δρόμους του πάρκου, γεγονός που την καθιστά αρκετά ολισθηρή, ιδιαίτερα στην αρχή του τριημέρου. Ωστόσο, με την παρουσία πολλών αγώνων υποστήριξης, όπως τα πρωταθλήματα Formula 2 και Formula 3 αναμένεται αισθητή βελτίωση στο επίπεδο πρόσφυσης της πίστας.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα γρήγορη διαδρομή 14 στροφών, με μέση ωριαία ταχύτητα που αγγίζει τα 235 km/h και αυξημένες απαιτήσεις από τα φρένα των μονοθεσίων. Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση φέτος, έχουν πανηγυρίσει νίκη στη συγκεκριμένη πίστα οι Λάντο Νόρις (2025), Μαξ Φερστάπεν (2023), Φερνάντο Αλόνσο (2006), Λιούις Χάμιλτον (2008, 2015), Σαρλ Λεκλέρ (2022) και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (2024). Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή παραμένει ο Μίχαελ Σουμάχερ, με επιτυχίες το 2000, το 2001, το 2002 και το 2004.

Οι ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά στο Grand Prix της Αυστραλίας είναι χαμηλές, όπως και η τραχύτητα του οδοστρώματος. Στη διάθεση όλων των οδηγών θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4 και C5.

Τα ελαστικά παραμένουν 18 ιντσών, ωστόσο έχουν μικρότερο συνολικό μέγεθος και μικρότερη επιφάνεια επαφής. Οι επιλογές στρατηγικής αναμένεται να εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση ή μη της πιο μαλακής γόμας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι Αυστραλοί λατρεύουν τη Formula 1, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και η παρουσία του συμπατριώτη τους Όσκαρ Πιάστρι. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό και η πίστα αναμένεται κατάμεστη.

Αναλυτικά οι απευθείας μεταδόσεις και οι εκπομπές του 1ου Grand Prix σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

• F1 FP1 6/3 03:30 ANT1+

• F2 Qualifying 6/3 05:55 ANT1+

• F1 FP2 6/3 07:00 ANT1+

• F3 Sprint Race 7/3 02:15 ANT1+

• F1 FP3 7/3 03:30 ANT1+

• F2 Sprint Race 7/3 05:10 ANT1+

• F1 Qualifying 7/3 07:00 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 7/3 16:00 ΑΝΤ1+

• F3 Feature Race 7/3 23:50 ANT1+

• F2 Feature Race 8/3 02:25 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 8/3 05:00 ΑΝΤ1

• F1 Race 8/3 06:00 ΑΝΤ1, ANT1+

• F1 Formula 1 Show 8/3 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

• Nascar Phoenix Raceway 8/3 21:30 ΑΝΤ1+.