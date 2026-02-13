Η Formula 1 αποτελεί για την Ford το απόλυτο εργαστήριο δοκιμών και εξέλιξης για τεχνολογίες, που αργότερα πρόκειται να υιοθετηθούν στα αυτοκίνητα των πελατών της.

Στη Formula 1, η ταχύτητα δεν «μετριέται» μόνο στην πίστα. Αν, για παράδειγμα, χρειάζονται 16 ημέρες για να κατασκευαστεί ένα εξάρτημα που στη συνέχεια θα πρέπει να δοκιμαστεί, τότε ο χρόνος έχει ήδη χαθεί - και πιθανότατα ο ίδιος ο αγώνας - πριν καν το μονοθέσιο βγει από το pit lane. Μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές της Ford στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη Red Bull Powertrains είναι ο τρόπος που κατασκευάζονται τα εξαρτήματα.

Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης της αμερικανικής εταιρείας, ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία νέων εξαρτημάτων μειώθηκε από 16 σε μόλις 5 ημέρες, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα της Red Bull να εξελίσσει λύσεις σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από πριν.

Στη νέα αυτή πρόκληση, η 125ετης κληρονομιά της Ford στον τομέα της κατασκευής έρχεται να συναντήσει το πρωτοποριακό αγωνιστικό «πνεύμα» της Red Bull, η οποία έχει καταγράψει σημαντικές διακρίσεις στη Formula 1 εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Το αποτέλεσμα είναι μια κοινή αποστολή: η δημιουργία, από μηδενική βάση, της νέας μονάδας ισχύος της ομάδας για το 2026.

Η πρόκληση και οι απαιτήσεις στο νέο αυτό εγχείρημα είναι τεράστιες. Δεν πρόκειται απλώς για μία νέα μονάδα ισχύος, αλλά για ένα πλήρως επανασχεδιασμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, στο οποίο κάθε εξάρτημα - από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το σύστημα εισαγωγής αέρα έως τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας - αναπτύσσεται, δοκιμάζεται και βελτιστοποιείται από τις ομάδες εξέλιξης της Ford στο Μίσιγκαν και της Red Bull στο Milton Keynes.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πραγματοποιώντας την επάνοδό της στη Formula 1 ύστερα από δύο σχεδόν δεκαετίες, η Ford βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα χάσμα εμπειρίας σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια εξέλιξης της μονάδας ισχύος η Ford δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα κλασικά μοντέλα προσομοίωσης να «ωριμάσουν». Για να καλυφθεί το κενό αυτό ο μηχανικός προσομοιώσεων Kevin Ruybal ανέπτυξε, σε συνεργασία με την Red Bull στο Milton Keynes, έναν πρωτοποριακό ψηφιακό κώδικα που «τρέχει» έως και 1.000 φορές ταχύτερα σε σχέση με τους συνηθισμένους, ο οποίος αποτελεί σήμερα το βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση και τον έλεγχο των επιμέρους συστημάτων. Χάρη σε αυτό, οι οδηγοί μπορούν να διαπιστώνουν στον προσομοιωτή ποια είναι η συμπεριφορά του κινητήρα και να παρέχουν το δικό τους feedback πολύ πριν κατασκευαστεί το φυσικό πρωτότυπό του - κάτι που άλλαξε ριζικά τον ρυθμό και τη φιλοσοφία της εξέλιξης.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της «ψηφιακής νοημοσύνης» όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της ενέργειας της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος κίνησης του μονοθεσίου. Οι μηχανικοί Sam Angeli και Mike Huang συνεργάστηκαν με την Red Bull Ford Powertrains για τη δημιουργία ενός εργαλείου που καθοδηγεί το σύστημα ώστε να αποφασίζει πότε ακριβώς να αποθηκεύει αλλά και πότε να αποδώσει την ηλεκτρική ενέργεια. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί σαν «εγκέφαλος» για τη διαχείριση της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που δεν σχετίζονται μόνο με την μέγιστη απόδοση, αλλά και με τη συμπεριφορά του ίδιου του μονοθεσίου στην πίστα.

Από τις πίστες της Formula 1 στα αυτοκίνητα παραγωγής της Ford

Οι τεχνολογίες που εξελίσσονται από την Ford για τους αγώνες της Formula 1 δεν περιορίζονται στα αυστηρά της όρια. Οι στρατηγικές θερμικής διαχείρισης, για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι που αφορούν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόδοσης του συστήματος κίνησης αποτελούν τα ίδια βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στο μέλλον σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Ford να προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

Έτσι, η Formula 1 λειτουργεί για την Ford ως το απόλυτο εργαστήριο δοκιμών και εξέλιξης για προηγμένες τεχνολογίες που αργότερα θα δούμε να υιοθετούνται στα αυτοκίνητα των πελατών της.