Λόγω του πανελλαδικού συλλαλητηρίου των αγροτών στο Σύνταγμα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσει το Μετρό την Παρασκευή παρά το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια εκτός και εάν δοθεί τις επόμενες ώρες έκτακτη εντολή για κλείσιμο σταθμών.

Ωστόσο, στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανελλαδικού συλλαλητηρίου θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους, γεγονός που θα επηρεάσει τα δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλεϊ, καθώς θα υπάρξουν κλειστοί δρόμοι.

Από το πρωί θα κλείσουν δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σύμφωνα με την Τροχαία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν στην οδό Πανεπιστημίου, στην περιοχή της Ομόνοιας και στην πλατεία Καραϊσκάκη καθώς και στη Λ. Αμαλίας. Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd5m5payuax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φορτηγά που θα μεταφέρουν τρακτέρ αναμένεται να ξεκινήσουν από την Καρδίτσα, τη Λάρισα, την Αταλάντη και τον Μπράλο με προορισμό τις Αφίδνες. Περίπου στις 12:30, θα συναντηθούν με αγρότες από τη βόρεια Εύβοια. Στη συνέχεια οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους προς το κέντρο της Αθήνας, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, χωρίς προς το παρόν τουλάχιστον να προβλέπεται διακοπή της κυκλοφορίας.

Μέσω της λεωφόρου Αθηνών, θα καταλήξουν στην Ομόνοια και από εκεί στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο αριθμός των τρακτέρ από αυτές τις περιοχές αναμένεται να είναι μεταξύ 70 και 100.

Παράλληλα, αγρότες θα μεταβούν και με λεωφορεία στην Αθήνα, Τα λεωφορεία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ, και από εκεί θα συνεχίσουν προς το Σύνταγμα. Η συγκέντρωση των αγροτών έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 ενώ ασαφές παραμένει το αν θα κατευθυνθούν στην Αθήνα τρακτέρ από την Πελοπόννησο.

Στο αυριανό συλλαλητήριο αναμένεται να συμμετάσχουν και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο, του οποίου ζητούν την απόσυρση.

Τα σωματεία έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1μμ. την Παρασκευή 13/2 ενώ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με απόφαση του 33ου συνεδρίου του, ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 12 μ.μ ως τις 4 μ.μ..

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».