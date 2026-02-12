Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 στην Αθήνα.

Έτοιμοι για απόβαση στο Σύνταγμα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλεί σε μαζική συμμετοχή. Με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «στέκεται αλληλέγγυος στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πλήττονται από το υψηλό κόστος παραγωγής, την αισχροκέρδεια, τις επιπτώσεις της διαχείρισης της ευλογιάς και την απουσία ουσιαστικής στήριξης της κυβέρνησης» και υπογραμμίζει: «Η ύπαιθρος δεν πρόκειται να ερημώσει προκειμένου να χαριστεί στα μεγάλα συμφέροντα όπως σχεδιάζει η ΝΔ. Θα ανθίσει με την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συλλογική δράση όλων μας.

Να ενώσουμε τη φωνή μας και να υπερασπιστούμε την ελληνική παραγωγή και τη διατροφική μας ασφάλεια δίνοντας μαζικό «παρών» στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 16:00 στο Σύνταγμα.

Χωρίς αγρότες και κτηνοτρόφους δεν υπάρχει τροφή.

Χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει μέλλον».