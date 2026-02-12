Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στους παραγωγούς και τα αιτήματά τους για ενίσχυση και προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Η Νέα Αριστερά εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που θα συμμετάσχουν στο αυριανό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, διεκδικώντας αξιοπρεπείς όρους επιβίωσης και ουσιαστική προοπτική για τον πρωτογενή τομέα.

Όπως σημειώνεται «η διοργάνωση από τους παραγωγούς του συλλαλητηρίου της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, αναδεικνύει το αδιέξοδο που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος και τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις που τις έχει οδηγήσει στην επικίνδυνη ζώνη βιωσιμότητας, καθώς οι αγρότες μπορεί να έφυγαν από τα μπλόκα, αλλά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα.»