Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Κοινή πρόταση νόμου για τη «Σύσταση και Λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.) και τη Θεσμοθέτηση Εθνικού Οδικού Χάρτη για τον Πρωτογενή Τομέα» κατέθεσαν στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακoίνωση:

«Η πρωτοβουλία απαντά στη διαχρονική απουσία ενός σταθερού, μακροπρόθεσμου και θεσμικά κατοχυρωμένου πλαισίου στρατηγικού σχεδιασμού για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την εθνική οικονομία, τη διατροφική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή της υπαίθρου.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα: μικρό και πολυτεμαχισμένο μέγεθος εκμεταλλεύσεων, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλή παραγωγικότητα και εισόδημα, ελλείψεις σε υποδομές, υδατική διαχείριση και ευρυζωνική κάλυψη. Την ίδια ώρα, η αγροτική πολιτική παραμένει αποσπασματική και συχνά εξαρτημένη από συγκυριακές κυβερνητικές επιλογές.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής ως μόνιμος, διαρκής και υπερκομματικός θεσμός στρατηγικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων.

Κεντρική καινοτομία της πρότασης αποτελεί η κατάρτιση και θεσμοθέτηση δεσμευτικού Εθνικού Οδικού Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής, ο οποίος θα εγκρίνεται από τη Βουλή και θα αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για κάθε κυβέρνηση. Ο Οδικός Χάρτης θα περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα, δείκτες αξιολόγησης και μηχανισμούς λογοδοσίας, διασφαλίζοντας θεσμική συνέχεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Στόχος της κοινής πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, η ορθολογική αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας.

Με την πρόταση αυτή, οι τρεις κοινοβουλευτικές δυνάμεις θέτουν τις βάσεις για μια σύγχρονη, συμμετοχική και μακροπρόθεσμη αγροτική πολιτική, με θεσμική συνέχεια και ουσιαστικό ρόλο της Βουλής στον στρατηγικό σχεδιασμό και τον δημοκρατικό έλεγχο του πρωτογενούς τομέα.

Μια αγροτική πολιτική, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και στις ουσιαστικές προτεραιότητες, για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αξιοποιεί στο έπακρο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας και θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας εποχής».