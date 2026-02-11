Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της επικαιρότητας σε όλα τα μέτωπα.

Τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου, θα διαβεί αύριο ο Αλέξης Τσίπρας, όπου θα γίνει δεκτός από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των συναντήσεων όπου πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους πρώην πρωθυπουργούς, για θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας – χωρίς περεταίρω διευκρινήσεις για το τι σημαίνει. Βέβαια, τα σημαντικά είναι τη Δευτέρα, καθώς η «Ιθάκη» θα συνεχίσει το «ταξίδι» της, με προορισμό αυτή τη φορά τη Λάρισα. Και εκεί, η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της επικαιρότητας σε όλα τα μέτωπα.

Α.Γ.