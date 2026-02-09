Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αναμένεται να κορυφωθούν με το μεγάλο συλλαλητήριο την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Οι αγρότες της Λάρισας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, μετά την ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για νέες διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αναμένεται να κορυφωθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η κάθοδος με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου.

Για εξαγγελίες - ψίχουλα κάνουν λόγο οι αγρότες

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Κώστας Χατζής τόνισε πως η αποφαση για κατά τόπους κινητοποιήσεις πριν το συλλαλητήριο στην Αθήνα, σκοπό έχει «να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά τα προβλήματά μας και να τονίσουμε ότι δεν μείναμε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παρότι φύγαμε από τα μπλόκα, συνεχίζουμε με διάφορες μορφές, όπως είχαμε πει, τους αγώνες μας».

{https://www.youtube.com/watch?v=ofqboz0SESI}

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε πως «μετά από 55 μέρες στα μπλόκα τελείωσε η μορφή του αγώνα με τα μπλόκα. Ο αγώνας είναι όμως διαρκής και διεκδικούμε τα 14 αιτήματά μας. Και τα ψίχουλα – εξαγγελίες που είχε κάνει ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, να νομοθετηθούν και να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το πότε οι αγρότες θα παίρνουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μια προετοιμασία για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Παρασκευή στις 4 μ.μ. Ευχαριστούμε την κοινωνία που στέκεται δίπλα μας, να παλέψουμε όλοι μαζί για να λυθούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που είναι προβλήματα όλων μας. Θα διανυκτερεύσουμε στο Σύνταγμα και θα φύγουμε το Σάββατο».

{https://www.youtube.com/watch?v=v_T0lLUeMrE}

