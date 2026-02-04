Οι αγρότες «βγαίνουν» ξανά στους δρόμους δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από τα μπλόκα.

Την απόφαση τους για κάθοδο με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την Παρασκευή 13/2 έλαβαν οι αγρότες μετά το πέρας της σημερινής (4/2) σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε λύσεις σε βασικά τους ζητήματα, όπως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, παρά την συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

