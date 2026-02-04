Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι θέλει να μείνει στους Μπακς, για να νικάει και όχι να παλεύει να μπει στα playoff.

Την επιθυμία του να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά για να νικάει, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας των ανταλλαγών στο NBA (5/2).

Έπειτα από 13 χρόνια, οι Μιλγουόκι Μπακς άρχισαν για πρώτη φορά να ακούνε προσφορές για τον Greek Freak. Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε στο Athletic των ΝΥΤ ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα, για να νικάει και όχι να δίνει μάχη για να μπει στα playoff.

Αρχικά, ο 31χρονος μίλησε για τη σχέση του με την πόλη. «Πάντα γυρίζουμε στους Μπακς, αν θα μείνω εδώ ή όχι. Ας αφήσουμε στην άκρη τους Μπακς για ένα δευτερόλεπτο. Ας μιλήσουμε για την ίδια την πόλη, τις αναμνήσεις που έχω κάνει εδώ. Όταν ανοίγεις τα διαβατήρια των παιδιών μου, λέει ότι είναι γεννημένα στο Μιλγουόκι του Γουισκόνσιν. Έχω αποκτήσει τέσσερα παιδιά τα τελευταία πέντε χρόνια σε αυτή την πόλη. Ο πατέρας μου είναι θαμμένος σε αυτή την πόλη. Έχτισα σπίτι για τη μητέρα μου σε απόσταση δέκα δευτερολέπτων από το δικό μου. Σε ποιο πλανήτη θα ήθελε κάποιος να το αφήσει αυτό;», δήλωσε.

«Αν με ρωτήσεις βαθιά μέσα μου τι θέλω σήμερα, θέλω να είμαι στους Μιλγουόκι Μπακς για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Θέλω να κερδίσω εδώ άλλο ένα πρωτάθλημα», τόνισε.

«Θέλω να είμαι εδώ, αλλά θέλω να είμαι εδώ για να νικάω, όχι δίνω μάχη ζωής και θανάτου για να μπω στα playoff. Δεν είμαι συνηθισμένος στο ασυνεπές μπάσκετ. Έχω παίξει τόσα χρόνια σταθερό μπάσκετ, δεν το έχω συνηθίσει πια», υπογράμμισε.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα έμενε για άλλη μία σεζόν αν οι Μπακς κατάφερναν να επιστρέψουν σε θέση να νικάνε με συνέπεια, απάντησε: «Λες αν μπορούν να με πείσουν να μείνω στην ομάδα και ότι την επόμενη χρονιά θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Ναι, 1.000%. Ένα εκατομμύριο τοις εκατό».

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν τα παρατάω

Ο δύο φορές MVP του NBA παραδέχθηκε ότι τον ενοχλεί πως κάποιοι θα σχολιάσουν ότι τα παράτησε. «Θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε “όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, μας εγκατέλειψε. Όταν δεν πήγαν όπως τα ήθελε, έφυγε” Αυτό με ενοχλεί- που δεν θα έπρεπε- επειδή δεν μου αρέσει να τα παρατάω. Τραυματίστηκα στην πρώτη περίοδο του τελευταίου αγώνα που έπαιξα και στην τέταρτη τραυματίστηκα ξανά», τόνισε.

«Οποιοσδήποτε άλλος παίκτης στη θέση μου, με τους τραυματισμούς, τις νίκες, τις ήττες, το ασυνεπές παιχνίδι, θα έλεγε “ναι, θα προστατεύσω τη γάμπα μου. Δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το αύριο. Ας πάρω μία επιχειρηματική απόφαση”. Αλλά δεν είμαι έτσι», σημείωσε και δήλωσε ότι ο μάνατζερ, ο φυσιοθεραπευτής, αλλά και η σύζυγός του απορούσαν γιατί δεν βγήκε από το ματς.

«Είπα ότι δεν το κάνω εγώ αυτό. Δεν τα παρατάω. Κάποιοι λένε ότι είναι ελάττωμα, εγώ το λέω δύναμη. Έως τώρα στην καριέρα μου έχω αυτή τη νοοτροπία. Πιστεύετε ότι θα αλλάξω τώρα; Με τίποτα, δεν τα παρατάω», επανέλαβε.

«Ξέρω ότι θα υπάρξουν φορές που θα χάσεις. Δεν θα κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι το πώς συμπεριφερόμαστε. Βλέπω άλλες ομάδες, πώς παίζουν, τη χημεία που έχουν και πώς οι άνθρωποι κάνουν το σωστό και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό θέλω για την ομάδα μου», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.