Η Ματούλα Ζαμάνη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η Ματούλα Ζαμάνη, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή της, τη φοβία της απέναντι στο θάνατο, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό που είχε απασχολήσει, όταν πριν από περίπου ενάμισι χρόνο είχε βγάλει τη μπλούζα της κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Αναφερόμενη στο συγκεκριμένο συμβάν, η Ματούλα Ζαμάνη εξήγησε πως οι πράξεις της σχετίζονται με την αυτοδιάθεσή της. παράλληλα, αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για τη διάσταση που πήρε το περιστατικό μέσω μίας δημοσιογράφου που την κάλεσε στο κινητό.

Η Ματούλα Ζαμάνη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids»

Όσον αφορά το περιστατικό με τη μπλούζα της η Ματούλα Ζαμάνη δήλωσε: «Βάραγε το κινητό όλη μέρα… Εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν έχω τηλεόραση. Έμαθα τι έγινε με εμένα και την μπλούζα που έβγαλα, όταν σήκωσα το τηλέφωνο σε μια δημοσιογράφο, που με πήρε από μία εκπομπή για να βγω να το σχολιάσω. Της το έκλεισα. Μπήκα στο ίντερνετ και ξαφνικά είδα παντού εμένα…».

Σε δεύτερο χρόνο η τραγουδίστρια, μίλησε για τα σχόλια που διάβαζε προς το πρόσωπό της, ενώ αποκάλυψε πως ορισμένα εξ αυτών την στενοχώρησαν: «Έπειτα, διάβασα κάποια σχόλια… Από τη στιγμή που για εμένα θα πει κάτι για εμένα μία κυρία στο Βόρειο Σέλας ή ένας μ@#$ς στη Θήβα, δεν με πειράζει... Με στενοχώρησε ότι είδα πολλές γυναίκες να κράζουν, έγραφαν ακραία πράγματα που μπήκα στη διαδικασία να δω τα προφίλ σε δυο – τρεις... Δεν απάντησα... Μιλάμε για βρισίδι παράλληλο… Την μπλούζα τη βγάζω γιατί ιδρώνω, αλλά και για λόγους ενός απαλού θέματος υγείας, που έπαιζε, γουστάρω που τη βγάζω και βγάζω τα β@#$ μου, γιατί είναι δικά μου τα β@#$, δικό μου πληρωμένο το live».

Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το θεώρησα τόσο γελοίο να ασχοληθώ παραπάνω και άφησα τον καιρό να περάσει. Θα το έκανα ξανά, απλά τώρα βαριέμαι να το κάνω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg60bktkkgtl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ματούλα Ζαμάνη αναφέρθηκε στο θάνατο και την απώλεια

«Έχω και κάτι χαζές φοβίες… Την ίδια στιγμή όμως δεν φοβάμαι να πεθάνω… Φοβάμαι γιατί θα χάσω τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν λέω ότι θέλω να ζήσω τρελαμένη νέα… Η φθορά του χρόνου έχει και μία γλύκα. Δεν είμαι συμφιλιωμένη με το θάνατο, αλλά για κάθε άνθρωπο δεν θα ήθελα να υποφέρει. Όσο ζούμε την κάθε μέρα, δημιουργούμε μία ζωή…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5zowdriyk9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, αναφερόμενη στην απώλεια, τόνισε την δυσκολία και το γεγονός ότι σε ακολουθεί μια ζωή: «Είναι δύσκολη η απώλεια.. Με σημαδεύει η απώλεια, αλλά νομίζω ότι την αισθάνομαι όταν είναι ουσιαστικό το δέσιμο… Χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου ια πάντα δεν είσαι ο ίδιος, αλλά προχωράς με σεβασμό. Η απώλεια απλά μικραίνει όσο εσύ προχωράς προς κάτι άλλο και όσο έχεις έναν ή δύο ανθρώπους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5zxb23mlo1?integrationId=40599y14juihe6ly}