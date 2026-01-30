Το τραγούδι «Σύννεφα Μπαλόνια» ήταν για την Βιολέτα Ίκαρη μία δοκιμασία και εξηγεί τον λόγο στο Dnews.

«Τα ζητάω όλα από τη ζωή, τα διεκδικώ, αγωνίζομαι για τα όνειρά μου», όπως γράφει ο Οδυσσέας Ιωάννου στη Στροφή, «Ειμαι καρδιά που θέλει όλα τα να ζήσει», λέει η Βιολέτα Ίκαρη στο Dnews.



Η Βιολέτα έχει όλα όσα θέλει, παραδέχεται. Μετά από δικό της αγώνα αλλά και τύχη, όπως λέει. Υπάρχει όμως ακόμα και κάτι που ακόμα δεν έχει καταφέρει...

«Δεν έχω καταφέρει ακόμα να γυρίσω στο νησί μου. Θέλω η βάση μου να είναι εκεί αλλά οι υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν ακόμα. Εύχομαι να βρω τον τρόπο να συμβεί», εξομολογείται.

Aφορμή για την συνέντευξη μας στάθηκε το πρόσφατο ΕΡ «Σύννεφα μπαλόνια», σε μουσική Σταύρου Σιόλα και στίχους Οδυσσέα Ιωάννου. Τραγούδια για τον έρωτα, την απώλεια, την αντοχή και το πείσμα της αισιοδοξίας.

Τραγούδια που έχουν σκοτάδι και φως και «ακόμη κι όταν με οδηγούν σε δύσκολα μονοπάτια της προσωπικής διαδρομής μου, στο τέλος λειτουργούν λυτρωτικά», εξηγεί η Βιολέτα.

Το επόμενο ραντεβού μας μαζί της και με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, είναι στις 13/2 στο Block33 της Θεσσαλονίκης και στις 14/02 στην Καβάλα στη μουσική σκηνή Κατινάρα.

{https://youtu.be/ISxLW0Qsz1w?si=WPxaGHAQ20LvhWPs}

Σε ποια φάση και διάθεση συναντάμε την Βιολέτα Ίκαρη;

Είμαι πολύ χαρούμενη καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο EP μου, «Σύννεφα Μπαλόνια», σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου και μελωδίες Σταύρου Σιόλα. Μου χάρισαν πέντε τραγούδια που έχω αγαπήσει και θα με συνοδεύουν πλέον στην καλλιτεχνική μου πορεία.

Είναι ένα όνειρο που εκπληρώθηκε, το άλμπουμ «Σύννεφα Μπαλόνια»;

Ακριβώς. Με συγκινούσε πάντα το αποτέλεσμα της δουλειάς και των δύο. Η σημαντικότερη αποστολή μας ως τραγουδιστές είναι να παρουσιάζουμε τραγούδια που αφήνουν κάτι ουσιαστικό στις ψυχές των ανθρώπων. Τα τραγούδια του Σταύρου και του Οδυσσέα, ακόμη κι όταν με οδηγούν σε δύσκολα μονοπάτια της προσωπικής διαδρομής μου, στο τέλος λειτουργούν λυτρωτικά.

Πώς αντιλαμβάνεστε ή ερμηνεύετε τον τίτλο και ποια συναισθήματα και εικόνες σας «γεννά»;

«Σύννεφα Μπαλόνια». Τα σύννεφα προμηνύουν μπόρες, τα μπαλόνια είναι συνδεδεμένα με γιοτρτές. Τα τραγούδια του EP έχουν σκοτάδι και φως. Kάποια είναι εσωστρεφή και άλλα έχουν πανηγυρικό ύφος.

Τι θαυμάζετε στον καθένα από τους δύο δημιουργούς των νέων τραγουδιών: Σταύρο Σιόλα και Οδυσσέα Ιωάννου;

Θα ξεκινήσω από τα κοινά στοιχεία τους. Και οι δύο γράφουν από ψυχής, για αυτό και τόσα χρόνια συνεχίζουν να συγκινούν. Έχουν ευρύτητα σκέψης, αλλά και μια ειλικρίνεια που κάνει τα τραγούδια τους να μας αγγίζουν άμεσα. Δεν χρειάζονται φιοριτούρες για εντυπωσιασμό. Ο Οδυσσέας με απλές λέξεις, ο Σταύρος με απλές μελωδίες, καταφέρνουν να μεταφέρουν την ουσία του τραγουδιού με φυσικότητα. Και οι δύο, τέλος, έχουν έναν ρομαντισμό, που προσδίδει βάθος και ζεστασιά. Όπως σε ένα καλό φαγητό ξεχωρίζουν οι διαφορετικές γεύσεις και υφές, έτσι και αυτοί έχουν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα: ο Οδυσσέας με τη στόφα των μεγάλων λαϊκών ποιητών, όπως ο Άκης Πάνου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και ο Σταύρος, στον οποίο διακρίνω έναν αέρα Χατζιδακικό — ευαίσθητο αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό. Γι’ αυτό ήθελα πάρα πολύ να δω τι θα γεννηθεί από αυτή τη συνεργασία.

Και πώς προέκυψε η συνεργασία σε αυτό το άλμπουμ;

Η πρώτη επαφή ήταν με τον Σταύρο πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν με κάλεσε να πούμε μαζί το τραγούδι «Φωνές Θιάσου». Τότε δημιουργήθηκε η επιθυμία να κάνουμε παρέα μια ολοκληρωμένη δουλειά. Όταν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για στιχουργό, η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Οδυσσέας. Λίγο αργότερα τον συνάντησα τυχαία σε μία τηλεοπτική εκπομπή και του έκανα την πρόταση. Οι δύο τους ταίριαξαν αμέσως και, ειλικρινά, πιστεύω ότι θα πρέπει να φτιάξουν κι άλλα τραγούδια μαζί.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι που σας δυσκόλεψε στην ερμηνεία και για ποιο λόγο;

Το τραγούδι «Σύννεφα Μπαλόνια» ήταν για μένα μία δοκιμασία. Ενώ αντικειμενικά είναι εύκολο να ερμηνευθεί, είναι το πιο χαρούμενο και εξωστρεφές τραγούδι. Ταυτόχρονα έχει μία ποπ ατμόσφαιρα στην οποία δεν ήμουν μαθημένη. Ως λαϊκή φωνή έπρεπε να λειτουργήσω αφαιρετικά και η καθοδήγηση ο Σταύρου ήταν καθοριστική.

{https://youtu.be/iAFNTNp0opg?si=jfJld9EWafjjOQuf}

Επίσης, με ποιον στίχο του Οδυσσέα Ιωάννου ταυτίζεστε περισσότερο και γιατί;

«Είμαι καρδιά που θέλει όλα τα να ζήσει» όπως γράφει ο Οδυσσέας στη Στροφή. Τα ζητάω όλα από τη ζωή, τα διεκδικώ, αγωνίζομαι για τα όνειρά μου.

Νιώθετε ότι έχετε εκπληρώσει αρκετά όνειρά σας; Ποιο δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα;

Έχω όλα όσα θέλω. Ευτυχώς δεν παραλογίζομαι στα όνειρά μου. Εχω κερδίσει πράγματα αλλά έχω σταθεί και τυχερή μέχρι στιγμής. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να γυρίσω στο νησί μου. Θέλω η βάση μου να είναι εκεί αλλά οι υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν ακόμα. Εύχομαι να βρω τον τρόπο να συμβεί.

{https://youtu.be/0bVXCRcR_HI?si=QZ88znvInR8jZmxk}

Αν υποθέσουμε ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν θα μπορούσατε να συναντήσατε την μικρή Βιολέτα, τι θα της λέγατε;

Να πιστέψει στον εαυτό της, να κάνει όνειρα και να μην επιτρέπει σε κανέναν να τα στηλιτεύει.

Τι ακολουθεί τον επόμενο καιρό για εσάς, υπάρχουν σχέδια στα σκαριά;

Αυτό το διάστημα η παράσταση «Ρίζες και Ρεύματα» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στην οποία μοιράζομαι τη σκηνή με τον αγαπημένο Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και με μία μπάντα υπερταλαντούχων μουσικών παίζουμε τραγούδια απο τη δισκογραφία μας, πλαισιωμένα από παραδοσιακά, λαϊκά και ροκ κομμάτια που μας έχουν επηρεάσει Επόμενοι σταθμοί μας στις 13/2 η ομορφη Θεσσαλονίκη στο Block 33& και 14/2 στην Καβάλα στη μουσική σκηνή Κατινάρα. Ταυτόχρονα κάνω ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ με τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη στην κιθάρα που κι αυτό ταξιδεύει σε μικρότερες μουσικές σκηνές και θέατρα με τίτλο «Βόλτα». Παράλληλα ετοιμάζω την κυκλοφορία βινυλίου για τα Σύννεφα Μπαλόνια και θα την συνοδεύσει και η επίσημη παρουσίαση.





Φωτογραφία: Γιώργος Φακίτσας

Τα ρούχα της Βιολέτας Ίκαρη είναι ALE