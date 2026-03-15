Απάντησε για τις παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες αμφισβήτησε το υποκριτικό ταλέντο της.

Καλεσμένος στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι ήταν το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου ο Χρήστος Λούλης.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Τζένη Τζένη» μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο θέατρο, απάντησε στην ερώτηση του Νίκου Συρίγου για τις παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες αμφισβήτησε το υποκριτικό ταλέντο της.

«Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει» τόνισε.

Και συνέχισε: «Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας».

Στο παρελθόν, ο Χρήστος Λούλης είχε προκαλέσει με δηλώσεις του για τη Ζέτα Μακρυπούλια, όταν είχε εκφράσει την άποψη ότι δεν τη θεωρεί «συνάδελφό» του με την αυστηρή έννοια του όρου. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει τότε πως τη βλέπει ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», ωστόσο είχε σημειώσει ότι δεν πιστεύει πως κάνουν την ίδια δουλειά.