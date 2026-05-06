Η Τζέιν Φόντα και ο Τεντ Τέρνερ, που πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, είχαν μία ιδιαίτερη ιστορία, τουλάχιστον για τα ταμπλόιντς της εποχής.

Η βραβευμένη δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιός άρχισε τη σχέση της με τον ιδρυτή του CNN και επιχειρηματία, το 1990, λίγο αφότου εκείνη χώρισε από τον δεύτερο σύζυγό της τον πολιτικό από την Καλιφόρνια, Τομ Χάιντεν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1973.

Ο Τέρνερ με την αυτοπεποίηθησή που τον χαρακτήριζε, πήρε τον αριθμό τηλεφώνου της Φόντα, της κάλεσε και τις εξέφρασε το ενδιαφέρον του. «Ήθελε να μάθει αν ήμουν διαθέσιμη για ραντεβού» είχε πει η Φόντα στο People το 1990. «Νομίζω πως του απάντησα ότι δεν αισθάνομαι τόσο σέξι, ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον τύπος, αλλά δεν αισθανόμουν ζωηρή».

Σύντομα όμως υπέκυψε και ξεκίνησε τη σχέση τους. Η σχέση τους έγινε πρωτοσέλιδα με πολλούς να αναφέρονται στις διαφορετικές προσωπικότητές τους. Εκείνος ήταν γεμάτος ορμή, συντηρητικός δισεκατομμυριούχος με βάση της Ατλάντα, εκείνη ένα αστέρι του Χόλιγουντ ανοιχτά δημοκρατική, πρωτοπόρος σε πρωτοβουλίες με αριστερούς σκοπούς.

Ωστόσο, σε εκείνους η σχέση αυτή είχε νόημα. «Ο Τεντ μπορεί να τα βάλει μαζί μου» είχε πει η Φόντα στο People. «Είναι ένας πολύ αστείος άνθρωπος, αξιαγάπητος, και περίπλοκος».

Στα απομνημονεύματα της το 2005 με τον τίτλο «Η ζωή μου μέχρι τώρα» εξηγούσε: «Με τον Τεντ, υπήρχαν φορές που κάναμε έρωτα όταν κλείδωνε τα μάτια του πάνω μου και έλιωνε. Υπήρχαν στιγμές που μπορεί να συνέβαινε κάτι και να γελούσαμε τόσο πολύ που κυλιόμασταν στο πάτωμα, όπως τη νύχτα που τα σώματά μας κατέρρευσαν στους πρόποδες της σκάλας του «Όσα παίρνει ο Άνεμος» στη φυτεία του και έπρεπε να συρθούμε στο κρεβάτι με χέρια και γόνατα».

Παντρεύτηκαν το 1991 στο κτήμα των 33.000 τ. xλμ του Τέρνερ στο Avalon και τον μήνα του μέλιτος τον πέρασαν μαζί με την ευρύτερη οικογένειά τους. Η Φόντα είχε τρία παιδιά από προηγούμενους γάμους της και εκείνος 5.

Έναν μήνα μετά τον γάμο τους, η Τζέιν Φόντα, έμαθε για τις απιστίες του. Έμειναν μαζί αρκετά χρόνια, ως το 2001, αλλά τελικά οι διαφορές τους, ανάμεσά τους και η απόφασή της να γίνει Χριστιανή, τους χώρισαν όπως η ίδια έγραψε.

Το 2000, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. «Ενώ συνεχίζουμε να είμαστε πιστοί στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του γάμου μας», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση, «βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου ο καθένας πρέπει να αφιερώσει λίγο προσωπικό χρόνο για τον εαυτό του».

Παρά τον αισιόδοξο τόνο της ανακοίνωσή τους, αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο. Η Φόντα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Απρίλιο του 2001, λέγοντας ότι ο γάμος τους «είχε διαρραγεί ανεπανόρθωτα». Αλλά παρέμειναν καλοί φίλοι. «Ο αγαπημένος πρώην σύζυγός μου» φώναξε η ίδια αργότερα όταν τον είδε σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση. «Έχω ακόμα μία πολύ καλή σχέση μαζί του» είπε το 2008. «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μαλώνεις».

Μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, η Τζέιν Φόντα μίλησε με συγκίνηση για εκείνον και την «Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential» μάι φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσαν μαζί το 199, όταν ήταν ακόμα παντρεμένοι και ζούσαν στην Ατλάντα.

Η οργάνωση «δεν θα συνέβαινε ποτέ αν δεν ήταν ο Τεντ», είπε σε ομιλία την στις 13 Νοεμβρίου σε ένα γκαλά. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος στη Τζόρτζια. Αν δεν είχα την αγάπη και την υποστήριξή του, δεν θα είχαμε επιβιώσει ποτέ», είπε η Φόντα. «Ο Τεντ δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ στην καρδιά μου και ξέρω ότι είναι εδώ στις καρδιές όλων μας».

Η αιτία θανάτου του Τέρνερ δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά αποκάλυψε το 2018 ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy (DLB) είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο, η δεύτερη ή τρίτη πιο κοινή μορφή άνοιας.

Με πληροφορίες του People