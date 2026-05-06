Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η τελετή αναγόρευσης του ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσία του οικουμενικού πατριάρχη, Βαρθολομαίου και του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Επίσης, το παρών δίνουν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, οι τέως Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος και οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς, Παναγιώτης Πικραμμένος και Ιωάννης Σαρμάς.

Τον πρωθυπουργό εκπροσωπεί η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Επίσης, στην τελετή αναγόρευσης δίνουν το παρών οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Επίσης, εκεί είναι μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Το πρόγραμμα

Προσφώνηση από τον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από:

- το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή της Νομικής Σχολής, Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο.

- την πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα.

Αναγόρευση του τιμωμένου:

- Ανάγνωση των κειμένων των ψηφισμάτων της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοδούλου και την πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα.

- Περιένδυση του τιμωμένου με την πανεπιστημιακή τήβεννο από τους κοσμήτορες της Νομικής Σχολής και της Θεολογικής Σχολής, καθηγητές Κωνσταντίνο Χριστοδούλου και Εμμανουήλ Καραγεωργούδη.

- Επίδοση τιμητικού μεταλλίου στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

- Ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου με τίτλο: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό, και την πολιτική θεολογία».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ