Την Τετάρτη, στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία μάλιστα του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και μάλιστα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Οι παρουσίες θα είναι πολλές και μάλλον θα ενοχλήσουν το Μαξίμου που έχει αναδείξει τον Ευάγγελο σε κάτι σαν... εχθρικό πρόσωπο.

Και δεν εννοούμε τις προσωπικότητες από τους χώρους του Πανεπιστημίου, των τεχνών και του επιχειρείν. Ούτε όλους που θα παραβρεθούν από το χώρο της πολιτικής, όπως πιθανότατα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.

Η στήλη πληροφορείται ότι προτίθενται να δώσουν το παρών οι Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Προκόπης Παυλόπουλος, Ευάγγελος Μεϊμαράκης και πολλά ακόμα «εχθρικά» πρόσωπα!

Είναι να μην... εξοργίζεται;

Β.Σκ.