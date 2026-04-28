Ποιος κρατάει ποιον, άραγε;

Πάλι χτύπησε ο Γρηγόρης Βάρρας. Πάλι κατέθεσε εναντίον του Μάκη Βορίδη. Και πάλι το Μαξίμου βρέθηκε σε προφανή αμηχανία αφού ο κ. Βάρρας εξακολουθεί να κατοικοεδρεύει στο ...Μαξίμου. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη φορά υποστήριξε ότι με την υπογραφή Βορίδη αποδεσμεύτηκαν 800.000 ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα για άτομα που ήταν σε δικαστική διερεύνηση.

Απάντηση επίσημη δεν υπήρξε. Όμως είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και ο Μ. Βορίδης έχουν αποφασίσει να τον απαξιώνουν δια της σιωπής. «Ο κ. Βάρρας διαρκώς καταθέτει από το 2024. Και σε κάθε κατάθεση του λέει και κάτι διαφορετικό. Έχει χαθεί η αξιοπιστία του» σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη.

Το ζήτημα , ωστόσο, δεν είναι αν ο κ. Βάρρας καταθέτει κάθε φορά νέα στοιχεία.

Το ερώτημα είναι γιατί ο πρωθυπουργός τον κρατάει ακόμη.

Ποιος κρατάει ποιον, άραγε;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.