Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί σε ισχύ ένα καθεστώς που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Την έντονη αντίθεσή του στην εμπλοκή των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην είσπραξη δημοτικών τελών εκφράζει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), ζητώντας από την κυβέρνηση να αποσύρει από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη διάταξη που προβλέπει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη καταβολής τελών υπέρ των ΟΤΑ.

Με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς, ο Σύνδεσμος απορρίπτει κάθε εμπλοκή των προμηθευτών στην είσπραξη του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του τέλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ των δήμων, υποστηρίζοντας ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μηχανισμός είσπραξης φόρων και τελών που δεν σχετίζονται με την κατανάλωση ρεύματος.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί σε ισχύ ένα καθεστώς που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, όταν η ΔΕΗ αποτελούσε τον μοναδικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, οι σημερινές συνθήκες της απελευθερωμένης αγοράς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος καθιστούν την πρακτική αυτή ξεπερασμένη και επιβαρυντική για τους καταναλωτές.

Οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι η επιβάρυνση των λογαριασμών με φόρους και τέλη που δεν συνδέονται με την ενέργεια δυσχεραίνει την έγκαιρη εξόφλησή τους, ενώ προκαλεί σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η αύξηση των δημοτικών τελών που προβλέπει το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ήδη ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, επιβαρύνοντας τελικά τους συνεπείς καταναλωτές.

Στην επιστολή του, ο ΕΣΠΕΝ υπογραμμίζει ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης για την είσπραξη δημοτικών τελών μετατρέπει την πρόσβαση σε ένα βασικό αγαθό σε μέσο αναγκαστικής είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων. Όπως σημειώνει, ένα νοικοκυριό μπορεί να στερηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα όχι επειδή αδυνατεί να πληρώσει την κατανάλωση ή τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις ενέργειας, αλλά επειδή δεν μπορεί να εξοφλήσει δημοτικές επιβαρύνσεις.

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Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ακόμη ότι η υποχρέωση είσπραξης τελών υπέρ των ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας αντίκειται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την απαλοιφή μη ενεργειακών φόρων και εισφορών από τους λογαριασμούς. Επικαλείται, μάλιστα, το Affordable Energy Action Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Citizens Energy Package, καθώς και τις σχετικές συστάσεις των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ACER και CEER, που προτείνουν τη μεταφορά των συγκεκριμένων επιβαρύνσεων σε εναλλακτικούς μηχανισμούς είσπραξης.

Παράλληλα, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν υποχρεωτική διακοπή ηλεκτροδότησης σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ έρχονται σε αντίθεση με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος αναγνωρίζει στους προμηθευτές δικαίωμα και όχι υποχρέωση απενεργοποίησης της παροχής, ενώ προβλέπει ειδική προστασία για ευάλωτους καταναλωτές, όπως άτομα που εξαρτώνται από μηχανική υποστήριξη.