Αρχαία και Λατινικά «γκρεμίζουν» τις βαθμολογίες – Ελεύθερη πτώση για τις Bάσεις του 1ου πεδίου, τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 έχει πλέον ξεκινήσει καθώς την Πέμπτη 25 του μήνα θα δοθούν στην δημοσιότητα οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πλην των ειδικών μαθημάτων. Η αγωνία των υποψηφίων έχει «χτυπήσει κόκκινο» και πλέον η εικόνα που έρχεται από τα βαθμολογικά κέντρα είναι εν πολλοίς εμπεριστατωμένη καθώς έχει ήδη διαμορφθωθεί το βαθμολογικό τοπίο. Όπως εξηγεί στο Dnews ο φιλόλογος Μιχάλης Μπικάκης (filologika.gr) τα πρώτα μηνύματα από τα βαθμολογικά κέντρα μόνο αισιοδοξία δεν προκαλούν στους υποψηφίους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.

Η «παγίδα» της Έκθεσης

«Οι επιδόσεις των υποψηφίων στην Έκθεση δεν ήταν οι αναμενόμενες. Η δυσκολία της περίληψης σε συνδυασμό με το λογοτεχνικό κείμενο του Εμπειρίκου στέρησαν πολύτιμες μονάδες από τους μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν την είσοδο στις υψηλόβαθμες σχολές. Στην παραπάνω εικόνα έρχεται να προστεθεί και η «αβλεψία» πολλών μαθητών οι οποίοι προσέγγισαν τυπικά το β’ ερώτημα της παραγωγής λόγου, χωρίς να δώσουν την απαραίτητη βαρύτητα στην εκφώνηση, η οποία ζητούσε τρόπους συνεργασίας των δύο γενεών, με αποτέλεσμα να παραθέσουν μόνο τρόπους «φροντίδας» της τρίτης ηλικίας από τους νεώτερους. Οι αναφορές από τα βαθμολογικά κέντρα αποκαλύπτουν ότι μεγάλος αριθμός υποψηφίων υπέπεσε σε αυτή την παρανόηση, γεγονός που θα τους στοιχίσει πολύτιμες μονάδες.»

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Τα Αρχαία «βύθισαν» τις βαθμολογίες - Δύσκολο το 100άρι στα Λατινικά

«Στα Αρχαία η δυσκολία του αγνώστου κειμένου φαίνεται να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να μεταφράσουν μακροπερίοδο λόγο έκτασης …7 γραμμών. Αν και δεν θα το περίμενε κανείς, μονάδες χάθηκαν εξαιτίας της αδυναμίας των μαθητών να προσδιορίσουν το εννοιολογικό φορτίο συγκεκριμένων αντωνυμιών του κειμένου του Αριστοτέλη. Συνάδελφοι που συμμετέχουν στην διόρθωση των γραπτών δηλώνουν απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο σημείο της εξέτασης. Σε πολλές περιπτώσεις, αναφέρουν ότι σε ολόκληρα εξεταστικά πακέτα δεν έβαλαν ούτε ένα 10άρι… Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη άσκηση δημιουργήθηκε έντονη συζήτηση για τις απαντήσεις της ΚΕΕ, οι οποίες -σύμφωνα και με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα των συγγραφέων του σχολικού εγχειριδίου- δεν προσέγγισαν με επιτυχία το νόημα του ζητούμενου χωρίου! Στα Λατινικά, οι ασάφειες στις εκφωνήσεις του συντακτικού αναμένεται να έχουν στερήσει μονάδες από μαθητές, οι οποίοι τις ακολούθησαν κατά γράμμα, ενώ ο όγκος των ασκήσεων γραμματικής σε συνδυασμό με ενδεχόμενα λάθη λόγω ταχύτητας κράτησαν πολλούς μαθητές μακριά από το πολυπόθητο 100άρι» τονίζει ο κ. Μπικάκης.

Οι «χαμηλές πτήσεις» στις βαθμολογίες φέρνουν πτώση στο 1ο Πεδίο

Όπως φαίνεται τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά αναδείχθηκαν στους μεγάλους «πονοκεφάλους» της φετινής χρονιάς, ενώ ούτε η Έκθεση κατάφερε να δώσει την απαραίτητη ώθηση στους υποψηφίους που στοχεύουν σε σχολές υψηλής ζήτησης. Το γεγονός ότι ούτε η Έκθεση δεν λειτούργησε ως «σωσίβιο» για τους μαθητές του Πεδίου συντελεί στο να συμπιεστούν προς τα κάτω οι βαθμολογίες. Με τα τρία βασικά μαθήματα να παρουσιάζουν δυσκολίες, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι μέσοι όροι του 1ου Πεδίου θα κινηθούν χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πιέσεις στις Βάσεις 2026 αρκετών σχολών των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, χωρίς ωστόσο να αναμένονται θεαματικές ανατροπές στις πλέον περιζήτητες επιλογές.

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Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μπικάκης σημειώνει ότι «με χαμηλές επιδόσεις σε έκθεση και αρχαία τα πράγματα δεν δείχνουν ευοίωνα για την ανακοίνωση των βαθμών. Έχοντας στο μυαλό μας τα παραπάνω δεν θα μου έκανε έκπληξη αν οι βαθμοί (στατιστικά) κινούνταν λίγο χαμηλότερα από άλλες χρονιές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις βάσεις των σχολών. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία τα αποτελέσματα και σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού να προχωρήσουν σε αναθεώρηση των σχεδίων τους, αν διαπιστώσουν ότι οι επιδόσεις τους δεν ήταν οι αναμενόμενες. Μετά τη δοκιμασία των εξετάσεων οι υποψήφιοι ρίχνονται στην μάχη του μηχανογραφικού, όπου θα κριθούν όλα! Ας ελπίσουμε τα ταξίδι τους να έχει αίσιο τέλος!»

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Η μεγάλη εικόνα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι αναμένονται χαμηλότεροι μέσοι όροι γεγονός που δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για υποχώρηση των βάσεων σε αρκετά τμήματα του Πεδίου. Οι μεγαλύτερες πιέσεις εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στις σχολές μεσαίας ζήτησης, όπου ακόμη και μικρές μεταβολές στις επιδόσεις των υποψηφίων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη βάση εισαγωγής. Αντίθετα, στις παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως οι Νομικές και ορισμένα τμήματα Ψυχολογίας, οι απώλειες αναμένεται να είναι πιο συγκρατημένες, καθώς η υψηλή ζήτηση συνεχίζει να λειτουργεί ως παράγοντας σταθεροποίησης. Εκπαιδευτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση στο 1ο Πεδίο μπορεί να κινηθεί από μερικές δεκάδες έως και αρκετές εκατοντάδες μόρια σε συγκεκριμένα τμήματα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σαρωτικές ανατροπές στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, καθώς οι τελικές επιλογές των υποψηφίων ενδέχεται να ενισχύσουν ή να περιορίσουν τις τάσεις που καταγράφονται σήμερα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το 1ο Επιστημονικό Πεδίο φαίνεται να εισέρχεται σε μια χρονιά πτωτικών τάσεων, με τα δύσκολα θέματα σε Αρχαία και Λατινικά να αφήνουν το αποτύπωμά τους στις φετινές βάσεις εισαγωγής.