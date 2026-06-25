Πανελλήνιες 2026: Σήμερα η ανακοίνωση των βαθμολογιών για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να δουν άμεσα τους βαθμούς τους.

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελληνίων 2026, καθώς σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των μαθημάτων για Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Η διαδικασία αναμένεται να εκκινήσει λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, δίνοντας τέλος στην αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογικές επιδόσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Παράλληλα, όσοι έχουν δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS), ενώ οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στα σχολεία με τη χρήση των κωδικών υποψηφίων.

Aποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία ανακοίνωσης των βαθμολογιών

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα λύκεια της χώρας, σε ανωνυμοποιημένες καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τους βαθμούς ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά (τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες) από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι μαθητές που είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι βαθμολογίες θα αφορούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας. Οσον αφορά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σε δεύτερο χρόνο.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 αποτελεί τον προάγγελο των Βάσεων 2026 που θα καθορίσει την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία εισέρχεται στο πιο κρίσιμο της στάδιο, καθώς εντός Ιουλίου θα ακολουθήσουν η υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού και προς το τέλος του μήνα, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, με επικρατέστερη ημερομηνία την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια στις Πανελλήνιες 2026 στα ΓΕΛ

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου ΓΕΛ που συμμετείχε στις Πανελλήνιες 2025 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.