Πώς οι έντονες αποκλίσεις στα μουσικά μαθήματα επηρεάζουν τη «γεωμετρία» των ΕΒΕ - Τι πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι υποψήφιοι ενόψει Μηχανογραφικού.

Το τοπίο των Βάσεων 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίζει, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα Ειδικά Μαθήματα δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα κινηθεί η εισαγωγή στις σχολές με προαπαιτούμενο ένα ή περισσότερα μαθήματα αυτής της κατηγορίας. Αρχιτεκτονικές Σχολές, Ναυτιλιακά, ΤΕΦΑΑ, τμήματα Μουσικών Σπουδών και Σχολές Καλών Τεχνών βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, καθώς εκεί παραδοσιακά εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιρροή από τις επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα.

Παρότι οι τελικές βάσεις θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση των μηχανογραφικών δηλώσεων, οι τάσεις που έχουν ήδη καταγραφεί βαθμολογικά επιτρέπουν μια πρώτη, σχετικά ασφαλή αποτύπωση της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν οι ΕΒΕ, με τη γενική εικόνα να δείχνει σταθερότητα αλλά και επιμέρους πιέσεις. Σύμφωνα με τον Γιάννη Ζαμπέλη, Καθηγητή Μαθηματικών - Εκπαιδευτικό Αναλυτή και δημιουργός του paideianet.com η Μουσική Θεωρία σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση (−0,59 μον.) — χαμηλότερη ΕΒΕ σε όλα τα ειδικά. Τα Αγγλικά υποχωρούν (−0,33 μον. στο ΓΕΛ+ΕΠΑΛ ΜΟ) — πτωτική επίδραση σε ΕΒΕ Φιλολογιών, Τουρισμού, ΜΜΕ. Σχέδια, Γαλλικά, Γερμανικά, ΤΕΦΑΑ μένουν σταθερά, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή. Η Μουσική Εκτέλεση παράγει την υψηλότερη ΕΒΕ (18,38 ×1,10) — 52% ≥18 στο ΓΕΛ. Για τα Αγγλικά, το ΜΟ διαφέρει ανά πληθυσμό (ΕΠ + τομέας ΕΠΑΛ) — δεν υπάρχει ενιαίος αριθμός.

Αρχιτεκτονικές Σχολές: Σταθερότητα με «κρυφό» ανταγωνισμό

Σχεδόν αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει η εικόνα στις Αρχιτεκτονικές Σχολές καθώς οι επιδόσεις στα δύο εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στο Ελεύθερο Σχέδιο, όπου εξετάστηκαν 2.336 υποψήφιοι, ο εκτιμώμενος μέσος όρος διαμορφώνεται στο 14,25, έναντι 14,32 το 2025, γεγονός που δείχνει ουσιαστικά σταθερότητα. Αντίθετα, στο Γραμμικό Σχέδιο, με 2.261 υποψηφίους, καταγράφεται μικρή βελτίωση, καθώς ο μέσος όρος ανεβαίνει στο 14,48 από 14,33 πέρυσι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στο Γραμμικό Σχέδιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 35% βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση, ποσοστό υπερτετραπλάσιο σε σχέση με το 8% των υποψηφίων των ΓΕΛ. Η διαφορά αυτή επηρεάζει τον συνολικό μέσο όρο του μαθήματος και αναδεικνύει το χάσμα στις επιδόσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών υποψηφίων. Με βάση τους μέσους όρους των δύο ειδικών μαθημάτων, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στις Αρχιτεκτονικές Σχολές αναμένεται να κινηθούν πολύ κοντά στα περυσινά επίπεδα.

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Η λεπτή ισορροπία στα Ναυτιλιακά

Για τα Ναυτιλιακά αναμένουμε μια εικόνα σταθερότητας με οριακές μεταβολές που καθορίζονται από τις μικρές διαφορές του μέσου όρου στα Αγγλικά. Όπως εξηγεί ο κ. Ζαμπέλης τα Αγγλικά κινούνται πτωτικά σε επίπεδο γενικού μέσου όρου, με περίπου 17.051 εξεταζόμενους (95% του συνόλου στις Ξένες Γλώσσες). Η υποχώρηση αυτή επηρεάζει τη βάση των τμημάτων, χωρίς όμως να οδηγεί σε ενιαία πτώση των ΕΒΕ. Στο Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά, όπου ο συντελεστής ΕΒΕ για τα Αγγλικά είναι 1,00, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα «σφιχτή». Η εκτίμηση για την ΕΒΕ διαμορφώνεται περίπου στο 12,97, έναντι 12,76 πέρυσι, δηλαδή μια οριακή άνοδος της τάξης των +0,21 μονάδων, παρά τη συνολική πτώση του μέσου όρου στα Αγγλικά. Αυτό δείχνει ότι η συμπεριφορά της κατανομής των επιδόσεων υπεραντισταθμίζει τη γενική τάση.

Αντίστοιχα, στα Τουριστικά και σε τμήματα με συντελεστή 1,10, η ΕΒΕ κινείται περίπου στο 14,27, από 14,07, δηλαδή επίσης μια μικρή ανοδική μεταβολή +0,20 μονάδων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πίεση δεν αίρεται, αλλά αναδιανέμεται ανά τμήμα.

Στον αντίποδα, στα τμήματα με συντελεστή 0,90, όπως η Αγγλική Φιλολογία ΕΚΠΑ, η εκτιμώμενη ΕΒΕ υποχωρεί περίπου στο 11,67 από 12,63, δηλαδή πτώση σχεδόν -0,96 μονάδων, αποτυπώνοντας άμεσα τη γενική κάμψη των επιδόσεων.

Μουσικές Σπουδές: Δύο αντίθετοι κόσμοι στις ΕΒΕ και μια ανατροπή που θα συζητηθεί

Τα Μουσικά Μαθήματα διαμορφώνουν μια από τις πιο «διχασμένες» εικόνες στα ειδικά μαθήματα, με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής να κινούνται ταυτόχρονα προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά καταγράφεται έντονη υποχώρηση στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία και από την άλλη εντυπωσιακή εκτίναξη στη Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία, δημιουργώντας μια ανατροπή που ήδη προκαλεί συζητήσεις.

Στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία, ο μέσος όρος υποχωρεί στα 10,40 από 10,99, σημειώνοντας πτώση -0,59 μονάδων. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα βαριά, καθώς το 44% των υποψηφίων ΓΕΛ και το 76% των υποψηφίων ΕΠΑΛ καταγράφουν επίδοση κάτω από τη βάση. Αυτή η εξέλιξη συμπιέζει σημαντικά την ΕΒΕ, η οποία με συντελεστή ×0,70 διαμορφώνεται περίπου στο 7,28 — τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ όλων των ειδικών μαθημάτων σημειώνει ο κ. Ζαμπέλης.

Στον αντίποδα, η Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία κινείται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ο μέσος όρος εκτοξεύεται στο 16,71, ενώ πάνω από τους μισούς υποψηφίους ΓΕΛ (52%) συγκεντρώνουν βαθμολογία 18 και άνω. Η εικόνα αυτή οδηγεί την ΕΒΕ στο 18,38 (συντελεστής ×1,10 στο Μουσικής Επιστήμης ΠΑ.ΜΑΚ.), καθιστώντας την την υψηλότερη σε όλα τα ειδικά μαθήματα.

ΕΒΕ Μουσικών Σπουδών 2026

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα σύστημα δύο ταχυτήτων, όπου το ένα σκέλος των Μουσικών Σπουδών πιέζεται προς τα κάτω από χαμηλές επιδόσεις και το άλλο ωθείται προς τα πάνω από εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες. Και κάπως έτσι συναντάμε το παράδοξο το ίδιο επιστημονικό πεδίο να παράγει ταυτόχρονα τη χαμηλότερη και την υψηλότερη ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Αυτό από μόνο του αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και να διαμορφώσει διαφορετικές συνθήκες εισαγωγής ανά τμήμα.