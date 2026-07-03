Σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελληνίων 2026 στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα.

Τέλος χρόνου για την αγωνία των υποψηφίων για τις βαθμολογίες τους στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα καθώς σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Η ανακοίνωση αναμένεται μετά τις 12 το μεσημέρι.

Οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείοων θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://results.it.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, όσοι είχαν δηλώσει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) όπως αντίστοιχα συνέβη και στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας.

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα σχολεία όλης της χώρας σε ανωνυμοποιημένες καταστάσεις, στις οποίες θα αναγράφονται αποκλειστικά ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί ανά εξεταζόμενο μάθημα, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μετά και τη σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά και Μουσικά μαθήματα και τα Αγωνίσματα η σκυτάλη θα δοθεί στην συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού περίοδο κατά την οποία οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους, ενώ προς το τέλος Ιουλίου αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, που θα κρίνει οριστικά την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια της χώρας.

Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 αποτελεί το τελευταίο στάδιο της φετινής διαδικασίας των φετινών Πανελληνίων. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη Ιουλίου, με τις τελευταίες ημέρες του μήνα να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για την ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, η ανακοίνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος Ιουλίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι Βάσεις να ανακοινωθούν ακόμη νωρίτερα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση η επίσημη ημερομηνία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες εβδομάδες.

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Έτσι, μετά τις αυριανές βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα, οι υποψήφιοι θα έχουν πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να υπολογίσουν με ακρίβεια τα μόριά τους και να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους για το Μηχανογραφικό με στόχο την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανακοίνωση των Βάσεων 2026.