Οδηγίες προς τους εισακτέους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων – Πότε και πού θα παρουσιαστούν.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) ανακοίνωσαν την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων των Βάσεων 2026 καλώντας τους νέους εισακτέους να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στον Πειραιά. Η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού, Πειραιάς).

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Εγκύκλιο Προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Παράλληλα, το ΓΕΝ επισημαίνει ότι όλοι οι εισακτέοι οφείλουν να υποβληθούν, με δική τους μέριμνα, σε rapid test για COVID-19 εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την παρουσίασή τους, ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κατάστασης.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι επιτυχόντες δεν πρέπει να παρουσιαστούν στη Σχολή. Οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη ΣΝΔ και να προσέλθουν για κατάταξη μόλις το τεστ καταστεί αρνητικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι εισακτέοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στα τηλέφωνα 210 4581337 και 210 4581397, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Στην ιστοσελίδα της Σχολής εδώ θα βρείτε διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για τη διαδικασία κατάταξης.