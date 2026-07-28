Στις 7 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων των Βάσεων 2026 στην Σχολή Ικάρων.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων και επιτυχουσών των Βάσεων 2026 που εισάγονται στη Σχολή Ικάρων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εισακτέοι καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους

Το ΓΕΑ επισημαίνει ότι οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών και Σπουδαστριών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης. Όπως σημειώνεται «Προς διευκόλυνση του ελέγχου των δικαιολογητικών και επίσπευσης των διαδικασιών κατά την ημέρα της κατάταξης στην Σχολή, παρακαλούνται οι επιτυχόντες/ούσες να υποβάλλουν, έως την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2026, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά»

Οδηγίες προς τους νέους εισακτέους

Στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αναφέρει ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει την πρόσκληση.

Οι νέοι σπουδαστές και σπουδάστριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες, ώστε να γνωρίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά την παρουσίασή τους, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την ομαλή ένταξή τους στη Σχολή Ικάρων.

Η έγκαιρη προσέλευση στον χώρο κατάταξης και η πλήρης υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων θα διασφαλίσουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη της φοίτησης των νέων Ικάρων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

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