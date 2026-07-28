Ο Τζόνι Ντεπ είναι γνωστός για το μοναδικό ταλέντο που έχει να εξαφανίζεται μέσα στους ρόλους του, όπως αυτός που έρχεται ξανά στη ζωή από την Amazon.

Ο Τζόνι Ντεπ είναι ένας πολυδιάστατος ηθοποιός ο οποίος - χωρίς πολύ κόπο - συνηθίζει να εξαφανίζεται στους ρόλους που υποδύεται. Παρά τις πρόσφατες δικαστικές περιπέτειες με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, που είχαν ως αποτέλεσμα, το Χόλιγουντ να του κλείσει την πόρτα κατάμουτρα, ο διάσημος σταρ, έχοντας πάντοτε τους θαυμαστές στο πλευρό του, κατάφερε όχι μόνο να μην ξεμείνει από δουλειά, τόσο ως παραγωγός όσο και με ρόλους σε λιγότερο γνωστές ταινίες, αλλά να κάνει το Χόλιγουντ να του στρώσει ξανά το κόκκινο χαλί με όλες τις τιμές.

Ο Ντεπ πρόσφατα επέστρεψε στο προσκήνιο για να προωθήσει την επερχόμενη, νέα ταινία του, «Ebenezer», στην οποία φαίνεται - για ακόμα μια φορά - αγνώριστος.



Στο «Ebenezer», ο Ντεπ έχει μεταμορφωθεί στον γκρινιάρη Σκρουτζ του Ντίκενς, χρησιμοποιώντας αρκετά προσθετικά και βαρύ μακιγιάζ. Κάτι που έχει κάνει πολλάκις, στο παρελθόν, βλέπε Ψαλιδοχέρης, Τζακ Σπάροου, Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ, κ.ά.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένας εμβληματικός χαρακτήρας που υποδύθηκε στο παρελθόν και τώρα πρόκειται να επανέλθει από την Amazon.

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Πρόκειται για τον χαρακτήρα του Mad Hatter, που υποδύθηκε δις ο Ντεπ, στις ταινίες Alice in Wonderland του Τιμ Μπάρτον (2010) και Alice Through the Looking Glass του Τζέιμς Μπόμπιν (2016).

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Η δημοτικότητα του χαρακτήρα και η συγκεκριμένη απεικόνιση του από τον Ντεπ άφησαν εποχή, όπως αποδεικνύεται και από την τεράστια επιτυχία του πρώτου φιλμ στο box office, γεγονός που επίσης εξηγεί γιατί ένα άλλο μεγάλο στούντιο σχεδιάζει να φέρει τον χαρακτήρα στη ζωή.

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Σύμφωνα με το Deadline, η Amazon MGM έχει στα σκαριά μια ταινία κινουμένων σχεδίων Mad Hatter δια χειρός Scott Mosier, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της πλοκής. Ωστόσο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο κοντά ή μακριά θα είναι η επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων, με τον Mad Hatter του Τζόνι Ντεπ.



Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, καστ ή έναρξης παραγωγής για την ταινία.





