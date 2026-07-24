H μεγάλη επιστροφή του Τζόνι Ντεπ, είναι γεγονός και είναι απολαυστική.

Η Paramount Pictures αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για το «Ebenezer», με έναν απολαυστικό Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σκρουτζ. Η πρώτη προβολή του τρέιλερ έγινε στο Comic Con του Σαν Ντιέγκο



Σημειωένται ότι αυτός είναι ο πρώτος σημαντικός ρόλος του στο Χόλιγουντ μετά την πολύκροτη δικαστική διαμάχη του το 2022 κατά της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ.



Το τρέιλερ δείχνει έναν αγνώριστο Ντεπ ως Σκρουτζ, να βασανίζεται από τα τρομακτικά πνεύματα των Χριστουγέννων, που τον στοιχειώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της γιορτινής περιόδου. Όταν δεν αντιμετωπίζει τις σκληρές αλήθειες του παρελθόντος του, ο κακότροπος και μίζερος, ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να διασπείρει το μίσος του στους χιονισμένους δρόμους, ρίχνοντας χιονόμπαλες στα κεφάλια των περαστικών.

Για οποιονδήποτε λαχταρά την επιστροφή του Ντεπ στους Πειρατές της Καραϊβικής, φαίνεται ότι παίζει σχεδόν τον ίδιο χαρακτήρα σε αυτή την ταινία, εκτός από το ότι έχει αντικαταστήσει το σπαθί, τα ράστα και την μπαντάνα του με ένα καπέλο, ένα κασκόλ και γκρίζα γένια.

Σε σκηνοθεσία του Τάι Γουέστ και σενάριο του Ναθάνιελ Χάλπεριν, η ταινία περιγράφεται ως μια σκοτεινή (αλά Τιμ Μπάρτον) επαναπροσέγγιση της κλασικής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Κάρολου Ντίκενς, με τον Ντεπ να υποδύεται τον διαβόητο γκρινιάρη των Χριστουγέννων, Εμπενίζερ Σκρουτζ.



Το καστ του «Ebenezer» περιλαμβάνει επίσης τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Τραμέλ Τίλμαν και Ίαν Μακ Κέλεν.

{https://youtu.be/A7lyvgnDuDE?si=-OwfcWlib-M1_UoQ}

Θυμίζουμε ότι λόγω των κατηγοριών από την Χερντ και της πολύκροτης δίκης, ο Ντεπ είχε κοπεί από τον ρόλο του κακού Grindelwald στην τρίτη spin-off ταινία του «Χάρι Πότερ», «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» και αντικαταστάθηκε από τον Μαντς Μίκελσεν το 2018. Από τότε, ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε διεθνείς ταινίες όπως το «Minamata» και το «Jeanne du Barry».

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Τώρα, η καριέρα του έχει αρχίσει να ανακάμπτει με το «Ebenezer» και την συμμετοχή του στο επερχόμενο θρίλερ δράσης της Lionsgate «Day Drinker», μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ, συμπρωταγωνίστριά του το 2011 στους Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά.

Johnny Depp makes a surprise appearance as Ebenezer Scrooge at #ComicCon pic.twitter.com/Zdk5e5crWv July 23, 2026

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η παρουσίαση του ίδιου του Ντεπ στην σκηνή του Comic Con για να παρουσιάσει το τρέιλερ της ταινίας.

Το Ebenezer θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Νοεμβρίου.