Την Τρίτη στο Σεράφειο, με σύνθημα «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση-Ισχυρή Δημοκρατία»- Επαφές του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Τρίτη στο «Σεράφειο» του Δήμου Αθηναίων η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση- Ισχυρή Δημοκρατία», τίτλος που θυμίζει εκδηλώσεις ...Γεννηματά, ενώ αφορά ένα χώρο που η ΝΔ έχει αποκτήσει ηγεμονία ενώ και το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρότατες δυνάμεις, με κάποιους εκ των εκπροσώπων του όμως να εμφανίζονται περισσότερο ως δήμαρχοι και περιφερειάρχες του κυβερνώντος κόμματος παρά ως στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη!

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης μεταξύ όσων έχουν έως τώρα απαντήσει θετικά ως προς τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και άλλοι. Ενδιαφέρον έχει τι θα απαντήσουν στελέχη όπως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Συκεών Σίμος Δανιηλίδης κοκ. Στην εκδήλωση έχει κληθεί φυσικά και ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» Κώστας Ζαχαριάδης.

Τις επαφές εκ μέρους της ΕΛ.Α.Σ. με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης έχει αναλάβει ο γραμματέας του κόμματος και πρώην δήμαρχος Μίλτος Χατζηγιαννάκης.