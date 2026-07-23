Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στον απόηχο των καταγγελιών Σαλμά αναδεικνύει μία σοβαρή μετατόπιση της Χαριλάου Τρικούπη σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο Novartis.

Σαν να μην έφθαναν οι υπόλοιπες όζουσες υποθέσεις που αγγίζουν το Μέγαρο Μαξίμου, αίφνης το κυβερνητικό στρατόπεδο βρίσκεται αντιμέτωπο ξανά με τη Novartis. Τα νέα δεδομένα ωστόσο και η «αναψηλάφηση» της υπόθεσης εν έτει 2026 φαίνεται πως δημιουργούν δυναμικές, διαφορετικές από αυτές που είχαν διαμορφωθεί στην κορύφωση της δημόσιας συζήτησης γύρω από το φαρμακευτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, για το οποίο η πολυεθνική δέχθηκε να έρθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ πληρώνοντας 310 εκατ. δολάρια.

Αφορμή για την ολική επαναφορά της υπόθεσης υπήρξαν οι χθεσινές καταγγελίες του πρώην Υπουργού Υγείας και πρώην στελέχους της ΝΔ, Μάριου Σαλμά, κατά του νυν Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Σαλμάς ήταν ένας εκ των 11 πολιτικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονταν στη δικογραφία που είχε φθάσει στη Βουλή. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες του αποκτούν εκ των πραγμάτων ειδικό βάρος και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, μετά τις καταγγελίες Σαλμά ζήτησε εξηγήσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας την παραίτησή του. «Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για μία σοβαρή μετατόπιση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία την επίμαχη περίοδο της αποκάλυψης του σκανδάλου είχε εισχωρήσει στη γραμμή περί «σκευωρίας», επιτιθέμενη στον Αλέξη Τσίπρα ως «ενορχηστρωτή» της. Για να ζητά παραίτηση του κ. Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, εικάζει κανείς εύλογα πως δεν θεωρεί πλέον πως πρόκειται για «σκευωρία», μετά και τα νέα δεδομένα της παρέμβασης Σαλμά.

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ με σημερινή ανακοίνωσή της υπογραμμίζει αυτές ακριβώς τις ποιοτικές μετατοπίσεις του Μάριου Σαλμά και του ΠΑΣΟΚ γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. «Με τις τελευταίες αποκαλύψεις η θεωρία περί σκευωρίας για την υπόθεση Novartis κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, ζητώντας την «άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς καθυστερήσεις» των καταγγελιών Σαλμά για «διαφθορά, διαπλοκή και παθητική δωροδοκία», και καλώντας τον κ. Μητσοτάκη να αποπέμψει από τον υπουργικό θώκο τον Άδωνι Γεωργιάδη μέχρι την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών που εκκρεμούν σε βάρος του.

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Αξίζει δε να σημειωθεί πως τόσο στο βιβλίο του «Ιθάκη» όσο και σε δημόσιες παρεμβάσεις του μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιμείνει για την ύπαρξη του σκανδάλου Novartis, με αυτοκριτική ωστόσο για λανθασμένους χειρισμούς.

«Αντί να αναλάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία και να δείξουμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι επιδιώκουμε, χαθήκαμε μέσα στη λογική του φυσικού δικαστή, που στο τέλος λειτούργησε σε βάρος μας και προς όφελος όσων ήθελαν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως πολιτική σκευωρία. Και δεν είχαν τελικά κανέναν ενδοιασμό να κάνουν επίδειξη δύναμης και επιρροής, σε θεσμούς υποτίθεται ανεξάρτητους. Στο τέλος, όχι μόνο δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο, που ταλαιπώρησε την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου, αλλά μετέτρεψαν τους κατήγορους σε κατηγορούμενους» σημείωνε χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός.