Ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε τον Άδωνι Γεωργίαδη για παθητική δωροδοκία, συνομιλίες με τους μάρτυρες της Novartis και ζήτησε από την εισαγγελία να ξεκινήσει η έρευνα ξανά - «Εγώ θα πάω να καταθέσω τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα».

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε ο Μάριος Σαλμάς με τις καταγγελίες του από το βήμα της Βουλής κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και της εμπλοκής του υπουργού Υγείας, όπως είπε χαρακτηριστικά με τη διαπλοκή ζητώντας παράλληλα να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της Novartis.

Η ολομέλεια αποφάσισε νωρίτερα την Τετάρτη για την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη. Η ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας του με 157 ψήφους «υπέρ», 66 «κατά» και 7 «παρών». Ο Μάριος Σαλμάς, νωρίτερα σήμερα μιλώντας στην ολομέλεια, κατηγόρησε τον Άδωνο Γεωργιάδη για σχέσεις διαπλοκής με τη Novartis και τον προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» αλλά και παθητική δωροδοκία.

Σύμφωνα με τον Μάριο Σαλμά, όπως ο ίδιος είπε στα 26 χρόνια που είναι βουλευτής, μπορεί να υπήρξαν σκληρές αντιπαραθέσεις αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια. «Τα επιχειρήματά μου ήταν (πάντα) κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο σήμερα, αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για μένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπο μεγάλου μέρους κόσμου, και γιατρό. Ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα, σε συνέντευξή μου, στον έγκριτο δημοσιογράφο τον κ. Γιώργο Σαχίνη. Στη συνέντευξη αυτή, δεν αναφέρθηκα σε κανένα συγκεκριμένο γεγονός, που συνέβη σε τόπο και χρόνο και που αφορά τον κ. Γεωργιάδη, και άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», είπε ο Μάριος Σαλμάς.

Οι καταγγελίες Σαλμά για Γεωργιάδη

Στη συνέχεια ανάγνωσε από το βήμα της Βουλής απόσπασμα από την έγκληση του Άδωνι Γεωργιάδη στην οποία αναφέρει ότι η εικόνα του που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. «Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί αλλά η εικόνα του κ. Γεωργιάδη….», σχολίασε ο Μάριος Σαλμάς και πρόσθεσε: «Να σας πω τώρα τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και ούτε το απάντησε ποτέ. Το ένα, που με μήνυσε, ήταν γιατί είπα ότι ξέρω πως γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω κατ’ επανάληψη πει ότι γίνονται με απευθείας διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, το είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής νοσοκομείου ο κ. Γεωργιάδης. Το δεύτερο που είπα είναι να μου απαντήσει αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίδουν χρήματα σε ΜΜΕ, για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου το απάντησε ούτε με μήνυσε αν και είναι σοβαρό γιατί έχει και υπαινιγμό παθητικής δωροδοκίας» είπε ο Μάριος Σαλμάς.

«Επειδή σήμερα παίζεται η φήμη και υστεροφημία του», είπε ο ο Μάριος Σαλμάς πως θα αποδείξει «πως ο κ. Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή». και διευκρίνισε ότι όσα θα πει, τα λέει σήμερα γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσε να επιδείξει μηνύματα γιατί αυτό απαγορευόταν, μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, που λέει ότι μπορεί να γίνει χρήση μόνο ως υπερασπιστική γραμμή. «Με διευκόλυνε με μήνυσε και τώρα θα τα ακούσει», είπε ο Μάριος Σαλμάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ο κ. Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που, ως υπουργός, με τις αποφάσεις του, επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο ορισμός. Όπως και ο κ. Γεωργιάδης, σε πρόσφατη ανάρτησή του, τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Novartis, τον κ. Φρουζή, να δίνει χρήματα σε ΜΜΕ προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι ‘η κυρία τάδε, πήρε διαφήμιση από τη Novartis σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή, να της δώσει, έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας κι εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με τον Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Novartis, που ποτέ δεν έκρυψα ότι δεν ήξερα το TCR' και ήταν ο μόνος νεοδημοκράτης υπουργός που αναφερόταν στο πρώτο TCR το 2016, τον κάλεσα στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχθηκε. Ορίστε. Ζητώ από την εισαγγελία να ξεκινήσει η έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα».

Ο Μάριος Σαλμάς συνέχισε λέγοντας πως «Ο κ. Γεωργιάδης όσο ωρύονταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας ως “Αναστασίου”, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πως θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το “ξεπληρώσει”. Προσέξτε, το επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω. Εγώ είχα κάνει μήνυση στον Μανιαδάκη, που ως “Αναστασίου”, ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με 20 μήνες φυλάκιση αρχικά, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρότερου βίου, με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης, στη δίκη τη δική μου. Δηλαδή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει τον μάρτυρα! Απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας! Να το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στη Novartis, δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου και αυτό αναγνωρίζεται, ως ελαφρυντικό, επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου».

Ο κ. Γεωργιάδης μιλάει με τον Μανιαδάκη όσο εκείνος ήταν «Αναστασίου», είπε ο Μάριος Σαλμάς και πρόσθεσε: «Πού τον ήξερε ότι είναι “Αναστασίου” και συνομιλεί μαζί του και του λέει, “πρόσεξε, μην ενδώσεις στην Τουλουπάκη, άλλαξέ τα, κι εγώ θα σε υποστηρίξω”. Και τι υποστήριξη του κάνει; Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης έλεγε ότι όλοι οι συνεργάτες του 'Αδωνι και εν γνώσει του τα ‘παιρναν. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα; Στη δίκη μου του δίνει αυτή τη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη στο κινητό, που του λέω ότι “στο TCR ήσουν ο δεύτερος, μετά τον Μανιαδάκη, εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί ενεπλάκης στην υπόθεση τη δική μου;”. Μου λέει ο Γεωργιάδης: “Στη δίκη εγώ ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω».

Κλείνοντας ο Μάριος Σαλμάς είπε στην αίθουσα: «Μετρήστε τα αδικήματα… Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis. Kύριε πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κ. Γεωργιάδη».

Η απάντηση Γεωργιάδη στις καταγγελίες Σαλμά

«Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά περί «παθητικής δωροδοκίας» του, με τον ανεξάρτητο βουλευτή να ζητά το άνοιγμα της υπόθεσης Novartis.

Σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Μάριο Σαλμά ανέφερε πως «στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν», επισημαίνει.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του γράφω ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1€» ή με την κατάθεση στην Βουλή μίας ενόρκου βεβαιώσεώς μου υπέρ του κ. Νίκου Μανιαδάκη η οποία κατατέθηκε σε Δικαστήριο το οποίο έχασε τελικά ο κ. Σαλμάς- προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει, παραμένω Υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγκαίνια στο νέο πλήρως Ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάτμου. Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από τον λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι (@ZoeKonstant και @pavpol2222) να αρχίσουν πάλι τα περί Novartis. Ασήμαντα όλα αυτά. Με τον κ. Σαλμάν δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε. Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια (με τον κ. Πολάκη ακριβώς για όσα έχει πει εναντίον μου για την Novartis) και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντηση μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2079884387592655323}

ΠΑΣΟΚ: Να απαντήσει ο Γεωργιάδης αλλιώς η παραίτησή του είναι μονόδρομος

Τα όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς συνιστούν αναβάθμιση της υπόθεσης, που εμπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα, είπε ο κοινοβουλευτικόςεκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Το ερώτημα, τόνισε, δεν είναι αν πρέπει να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του κ. Σαλμά, το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του υπουργού Υγείας.

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Γελοιότητα» η απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η απάντηση το Άδωνι Γεωργιάδη και στα σχόλια του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για γελοιότητα.

«Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μην απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη! Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2079887031329542305}

ΣΥΡΙΖΑ: Προσωπική δικαίωση Πολάκη

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα!», είπε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος ζήτησε τον λόγο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασε: «Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον "αδιευκρίνιστο" Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «Προσωπική δικαίωση Παύλου Πολάκη μετά τις σημερινές αποκαλύψεις Σαλμά στη Βουλή. Σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς, πρώην Βουλευτής και Υπουργός της ΝΔ, ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis καθώς όπως ισχυρίστηκε διαθέτει νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης γνώριζε την ταυτότητα προστατευόμενου μάρτυρα και είχε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να τον πείσει να αλλάξει στάση και να μην υποκύψει στην εισαγγελέα κ. Τουλουπάκη. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι κατά την προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, πίεζε φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες είχαν ευνοηθεί από δικές του υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η Novartis, να χρηματοδοτήσουν ΜΜΕ. Επιπλέον, ο κ. Σαλμάς κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα τα οποία είχε ανταλλάξει με τον κ. Γεωργιάδη και τα οποία αποδεικνύουν μέρος των όσων ισχυρίστηκε.

Πολάκης: Karma is a bitch

Την ανάγκη να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis επισήμανε στην υψηλών τόνων ομιλία του ο Παύλος Πολάκης μετά τα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς. Ο βουλευτής Χανίων κατήγγειλε τα «αδιευκρίνιστα ποσά», την πεθερά του Αβραμόπουλου που του έβαζε 500άρικα και τη θεία από τη Νιγηρία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει φτιάξει αυτή τη Δικαιοσύνη που την κρατά στα πόδια της.

«Αυτή τη Δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε «μίλησε». Όχι δεν μίλησε και πρέπει να μιλήσει γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει τη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους», είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως δεν έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια τα όσα έγιναν την περίοδο της πανδημίας.

«Είδες τελικά το κάρμα is a bitch. Είδες τελικά πώς γυρίζουν τα πράγματα. Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες σαν ψευδομάρτυρες και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει «αλήθεια έλεγαν αυτοί». Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί που είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Novartis είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης, δεν αφορά μόνο τη Novartis αφορά και άλλες φαρμακευτικές, οι οποίοι χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε, εσείς κυρίως, τις τιμές φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε το 25% του ΑΕΠ, όταν μάζευαν οι άνθρωποι φαγητό από τα σκουπίδια, εκεί που τους οδήγησε η πολιτική σας. Τότε χειραγώγησαν τις τιμές για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εδώ και σε όλη την υφήλιο γιατί οι τιμές μετράγανε στο καλάθι της τιμολόγησης σε άλλες 80 χώρες του πλανήτη. Κι αυτό έγινε με πολιτικό χρήμα που κατευθύνθηκε σε μια σειρά από στελέχη και κυβερνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Σαλμάς, που εγώ τον είχα βγάλει στα μανταλάκια για τις αρθροσκοπήσεις, και δίνει τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη τον οποίο είχαμε ψέξει πολλές φορές ότι με τις υπουργικές του αποφάσεις στη θητεία του εκείνη ευνόησε κυρίως τη Novartis να βάλει με υπερβολικές τιμές μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση και μόλις ολοκληρώθηκε το λεγόμενο Harvard Project, δηλαδή η εισαγωγή αυτών των 10 φαρμάκων στην Ελλάδα, ξανάλλαξε την απόφαση στην προηγούμενη και έγινε η δουλειά. Και έρχεται εδώ και μας λέει ότι έπαιρνε τον Φρουζή τηλέφωνο και του έλεγε δίνε τα ΜΜΕ και τα λοιπά», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=8Gej_viCJQo}

Συνέχισε λέγοντας πως «Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Δεν ήταν μόνο ο Γεωργιάδης που έβρισκε τον αδιευκρίνιστο μάρτυρα Μανιαδάκη, ο οποίος ο Αναστασίου που τους έδωσε και του έλεγε «κρατήσου, μην τα πεις στην Τουλουπάκη», ήταν και ο Στουρνάρας, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια πιο κόσμια γλώσσα που έλεγε του Μανιαδάκη ότι θα τον απαυτώσει μόλις αλλάξει η κατάσταση για να μην τους δώσει. Ήταν τέτοια τα αποδεικτικά στοιχεία που μόνο ένας Καψιμάλης θα μπορούσε να αθωώσει, πώς αθωώθηκε, ή μάλλον αρχειοθετήθηκε; Βρέθηκε ένας επίορκος δικαστής, ο οποίος είχε καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες, αν έλεγαν ψέματα γιατί τους απειλούσατε. Βρέθηκε και λέει 2 εκατ. ευρώ πήρε γι’ αυτή τη δουλειά, 70.000 ευρώ πήρε για την άλλη δουλειά, 80.000 ευρώ για την άλλη. Και περιέγραφε και πού του τα δίνανε ο προστατευόμενος μάρτυρας του Γεωργιάδη. Υπάρχει κατάθεση. Εάν εσάς κ. Στεφανάδη υπήρχε κάποιος και έλεγε «του έδωσα 2,2 εκατ. ευρώ «μαύρα» και μετά σας ψάχνανε και βρίσκανε ότι στους λογαριασμούς σας υπήρχαν 400 χιλιάρικα τον επόμενο χρόνο που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, θα ήσασταν βουλευτής ή σε κανά κελί; Και τι βγαίνει ο μεγάλος Καψιμάλης και λέει; Αδιευκρίνιστα τα ποσά. Δεν μπορούμε να δούμε κι άρα αρχειοθετείται.

»Αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε φτιάξει, αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε ελέγξει κι αυτή η Δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση. Με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα πάντα. Αυτή τη Δικαιοσύνη έχετε φτιάξει που αθωώνει αδιευκρίνιστους, με αδιευκρίνιστα ποσά. Ή τον άλλον, τον Αβραμόπουλο, που βγαίνει τώρα και το παίζει και κάποιος; Ο κ. τίποτα. Το απόλυτο μηδενικό που του βρήκαν 1 εκατ. ευρώ. Αδιευκρίνιστα κι αυτά; Και πώς τα διευκρίνισε; Του έβαλε η πεθερά 100 500άρικα. Σαν τη θεία με τη Νιγηρία. Αυτή τη Δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε «μίλησε». Όχι δεν μίλησε και πρέπει να μιλήσει γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει τη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους. Και δεν έχει βγει ακόμα αυτά που έχετε κάνει με την πανδημία, με τα εμβόλια, με τα φάρμακα, με τα υλικά εκείνης της περιόδου και με όλες με τις απευθείας αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για μια σειρά από έργα που έχουν γίνει παντού. Στο όνομα του κορονοϊού κάνετε απευθείας αναθέσεις. Και πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση Novartis, είναι προφανές γιατί Δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε».

{https://www.youtube.com/watch?v=8Gej_viCJQo}

Σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ο Π. Πολάκης ανέφερε ότι «μετά την τεράστια ποσότητα λάσπης που έχω δεχτεί τόσο εγώ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την επί σειρά ετών προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα που έχω υποστεί, σήμερα μετά τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Σαλμάς, είναι μια μέρα προσωπικής δικαίωσης για την επιμονή μου, κόντρα σε κάποιους άλλους που ζήτησαν συγνώμη. Περιμένω κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ανοίξει ξανά την υπόθεση, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα».

Κωνσταντοπούλου: Αποδεικτικά στοιχεία όσα κατέθεσε ο Σαλμάς

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως όσα κατέθεσε ο κ. Σαλμάς στα πρακτικά, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, τέλεσης μειζόνων ποινικών αδικημάτων και δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται το βρόμικο πρόσωπο της διαπλεκόμενης εγκληματικής οργάνωσης που έχει καθίσει και σε βουλευτικά και σε κυβερνητικά έδρανα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος σχολίασε σχετικά πως είναι πολύ στενόχωρο που ο κ. Σαλμάς έδωσε σήμερα «συγχωροχάρτι» σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα «στα μανταλάκια», μεταξύ των οποίων, και τον ίδιο τον κ. Σαλμά. «Σε μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, δίνει συγχωροχάρτι σήμερα στο κόμμα εκείνο το οποίο εγκαλείται για τους ποινικούς κώδικες, το οποίο είναι το κόμμα όπου ήταν οι αρχιερείς της σκευωρίας Novartis, και απορώ και με το ΠΑΣΟΚ γιατί και δικά σας στελέχη κρεμάστηκαν “στα μανταλάκια”», είπε ο κ. Σιμόπουλος.

Τις δηλώσεις Σαλμά και τις καταγγελίες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης ο οποίος ανέφερε πως «άρχισαν να ανοίγουν στόματα» και αποδεικνύεται ότι έχουμε μια «κεκαλυμμένη ολιγαρχία» που υποστηρίζεται μόνο από συμφέροντα ξένων και εγχώριων ολιγαρχών και βιομηχανιών και θα αποδειχθεί πιο καθαρά και στο επόμενο διάστημα.

Ο Κωνσταντίνος Χύτας της Ελληνικής Λύσης σημείωσε ότι το κόμμα του θα αναλάβει πρωτοβουλία, και επισήμανε πως κατέθεσε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για όσα κατήγγειλε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έπαιρνε μίζα, έτσι θα πράξει και με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς για τον Άδωνι Γεωργιάδη.





