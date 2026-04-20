«Με όλο τον σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία», τόνισε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και νυν ανεξάρτητος Μάριος Σαλμάς, σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Υγείας ότι θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον του.

«Πουλούσε επιστολές του Ιησού, έβριζε τον Μητσοτάκη όταν ήταν στον ΛΑΟΣ, και τον Καραμανλή, στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε τον χρόνο μας με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο».

«Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς γίνονται οι δουλειές. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός γιατί οι δικογραφίες μπορεί καμιά φορά να αφορούν και την Υγεία», είπε με νόημα ο κ. Σαλμάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxx5afjsjj5?integrationId=40599y14juihe6ly}