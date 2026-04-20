«Θα αποδείξει όσα λέει στο δικαστήριο - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου»: Η απάντηση Γεωργιάδη στα «καρφιά» Σαλμά

Σε νομικές ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας θα καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και νυν ανεξάρτητου, Μάριος Σαλμάς. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «εξαιρετικά προβληματικό» χαρακτηρισμό για τα όσα ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς. «Με έχουν ελέγξει οι πάντες, δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Σέβομαι ότι είχε εκλεγεί βουλευτής της ΝΔ. Στα δικαστήρια θα κληθεί να αποδείξει αυτά που λέει», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, με την πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται πλέον σε νομικό επίπεδο.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Περί των δηλώσεων του κ. Σαλμά εναντίον μου σε προχθεσινή του συνέντευξη δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο πλην της υπερασπίσεως της Τιμής και της Υπολήψεώς μου στα αρμόδια Δικαστήρια. Ό,τι έχει εναντίον μου ας το καταθέσει εκεί. Δημόσια αντιδικία δεν θα κάνω»

Τα «καρφιά» Σαλμά για Γεωργιάδη που προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού

Ο Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στο Κρήτη TV αναφέρθηκε σε «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας πως «θα έρθουν και για την Υγεία». «Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται νέες αποκαλύψεις. Αιχμές άφησε και προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να απαντήσει», καθώς –όπως είπε– γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

